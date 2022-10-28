Рассел Кроу устраивает игру с высочайшими ставками в новом трейлере триллера «Покерфейс»

В сети появился дублированный трейлер к напряженному триллеру «Покерфейс», режиссером и исполнителем главной роли в котором выступил Рассел Кроу — для звезды «Гладиатора» это второй режиссерский проект, после ленты 2014 года «Искатель воды».

В центре повествования окажется 57-летний техномиллионер со стратегическим складом ума по имени Джейк (Кроу). Главный герой собирает в своем большом особняке компанию давних знакомых, чтобы устроить с ними покерный турнир с чрезвычайно высокими ставками. С присутствующими у протагониста очень натянутые отношения и его истинная цель — отомстить за личные обиды. Тщательно выверенный план летит под откос, когда на резиденцию персонажа нападают неизвестные. С этого момента на кону не только богатства, но и жизни.

Вместе с Кроу в фильме снялись Эльза Патаки, Лиам Хемсворт, RZA, Брук Сатчуэлл, Мэтью Нэйбл, Джек Томпсон, Дэниэл МакФерсон, Бенедикт Харди, Стив Бастони и Пол Тассоне. Оригинальный сценарий ленты написал Стефен М. Коутс («Джон Доу»), но затем Кроу переработал текст, согласно своему видению.

Отечественный релиз «Покерфейса» намечен на 17 ноября, а уже 22-го числа этого же месяца картина будет доступна для просмотра в платных онлайн-кинотеатрах.