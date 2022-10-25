Джеймс Грэй помышляет снять сиквел своего фильма «Время Армагеддона» во главе с Энн Хэтэуэй

Режиссер считает, что в истории его семьи еще есть много событий, достойных экранизации.

Джеймс Грэй хочет снять сиквел своего фильма «Время Армагеддона» (2022), главные роли в котором сыграли Энн Хэтэуэй, Джереми Стронг, Энтони Хопкинс и Майкл Бэнкс Репета. Об этом режиссер рассказал в недавнем интервью изданию The Playlist.

Сюжет этой картины основан на биографии самого Грэя. Главный герой — маленький мальчик Пол (Репета), живущий в окружении любящей семьи, мамы (Хэтэуэй), папы (Стронг) и дедушки (Хопкинс). Желая обеспечить ему хорошее будущее, родители переводят мальчика в престижную школу. Однако сам Пол оказывается совершенно не рад такому повороту своей судьбы.

Режиссер считает, что ему есть что добавить к этой истории:

«Знаете, чем бы я очень хотел заняться? Наверное, мне пока не следует говорить об этом публично, но я действительно хочу создать продолжение «Времени Армагеддона» посвященное тому, что стало с моей матерью».

По словам Грэя, в дальнейшем в его семье произошли еще более драматические события:

«Сюжет будет развиваться в необычном направлении, потому что после событий первого фильма мой отец действительно добился некоторого финансового успеха, но в итоге все его состояние было конфисковано правительством, когда у него возникли проблемы с законом. В то же время у моей матери диагностировали рак мозга. Я думаю, что нам нужно снять фильм об этом периоде. Надеюсь, мы это сделаем. Мне придется уговаривать всех вернуться. Единственный человек, который точно не сможет вернуться, — Энтони Хопкинс».

Убедить Хэтэуэй вернуться режиссеру, скорее всего, удастся без особого труда, так как недавно в интервью IndieWire она выразила глубокое восхищение методами его работы.