Звезда «Черного Адама» Элдис Ходж сыграет детектива Алекса Кросса в сериале от Amazon

Звезда «Черного Адама» и сериала «Город на холме» Элдис Ходж подписался на новый многообещающий проект. Согласно Variety, актер сыграет детектива Алекса Кросса — персонажа книжной серии Джеймса Паттерсона. Разработкой шоу занимается потоковый сервис Amazon Prime Video.

В центре сюжета многосерийного триллера окажется несовершенный и полный противоречий одноименный сыщик. В то же время он любящий отец и примерный семьянин. Главный герой всецело предан работе и одержим поисками серийных убийц, но его жизнь перечеркивает трагедия — его жену убивают. Произошедший инцидент наносит Алексу непоправимый урон, поэтому он не готов смириться с произошедшим.

Ранее Алекс Кросс уже трижды появлялся на экранах: в фильмах «Целуя девушек» (1997) и «И пришел паук» (2001) его сыграл Морган Фриман, а в триллере «Я, Алекс Кросс» (2012) — Тайлер Перри.

Сериал во главе с Ходжем получил название «Кросс». В качестве шоураннера, исполнительного продюсера и главного сценариста выступит Бен Уоткинс («Черная метка», «Десница Божья»). Сам Ходж также вошел в производственную команду. Творческий процесс курируют телевизионные подразделения студий Paramount и Skydance. Боссы Amazon надеются повторить успех «Джека Ричера» и «Джека Райана» — других тематически схожих сериалов, снятых на основе популярных книг.