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Киноафиша Новости 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки

14 октября 2022 12:00
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки

Банальная неудача или сознательный вымысел? 

Конечно, любой художественный фильм, даже основанный на реальных событиях или рассказывающий о конкретной исторической эпохе, допускает известную долю условности и авторского вымысла. Тем не менее, зрительское внимание к историческому кино, как правило, гораздо более пристальное, и дотошные киноманы не раз сумели подловить создателей культовых картин на исторических неточностях.

Титаник (1997)

Конечно, мы любим «Титаник» не за историческую достоверность, а за пронзительную историю любви, разворачивающуюся на фоне масштабной катастрофы. Однако внимательные зрители обратили внимание, что, например, искусственное озеро Виссота, на котором, по его собственным словам, рыбачил Джек, появилось только в 1917 году, в то время как действие фильма разворачивается в 1912. А американские горки в парке развлечений на пирсе Санта-Моники в Лос-Анджелесе, на которые главный герой пообещал сводить Роуз, будут построены только в 1916.

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Титаник

Адмиралъ (2008)

В своё время «Адмиралъ» стал одним из первых крупномасштабных отечественных проектов и познакомил рядового зрителя с историей Белого движения и его лидера Александра Колчака. И хотя создатели неоднократно подчёркивали, что не претендуют на стопроцентное следование исторической правде и их целью было создание, в первую очередь, атмосферы того времени и иллюстрация понятия «дворянской чести», многим такое вольное обращение с фактами пришлось не по нраву. Кандидат исторических наук и капитан первого ранга Денис Козлов утверждает, что фильм «ни в какой степени не соответствует исторической правде». Там, например, полностью выдумана сцена столкновения российского эсминца «Сибирский стрелок» и немецкого броненосца «Фридрих Карл», которого в реальности попросту не было. А Сибирский «Ледяной» поход, во время которого его участники одолели почти 2000 километров, в реальности проходил в гораздо более суровых условиях, чем это показано в фильме.

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Адмиралъ

Последний самурай (2003)

Исторический боевик с Томом Крузом в роли американского офицера, нанятого для обучения японских солдат, является вольной интерпретаций событий второй половины XIX века, когда традиционное закрытое японское общество стало проводить «политику открытых дверей». Зрители обратили внимание на то, что в кадре неоднократно появляется американский флаг с 43 звездами, хотя такого количества они достигли только в 1891 году, когда были присоединены штаты Южная и Северная Дакота, Монтана, Вашингтон и Айдахо, в то время как время действия фильма — 1876 год. Японские повстанцы в фильме ловко орудуют мечами и луками, в соответствии с массовым европейским представлением о восточной культуре, но в реальности участники восстания использовали современное оружие, такое как винтовки и артиллерийские орудия.

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Последний самурай

Молодая Виктория (2009)

Историческая мелодрама с Эмили Блант в роли британской королевы Виктории, правившей с 1837 по 1901 год, сосредоточена, в первую очередь, на истории взаимоотношений с её мужем Альбертом Саксен-Кобург-Котским. Не обошлось и здесь без исторических неточностей, призванных усилить драматический эффект фильма. Так, например, Альберт не присутствовал на коронации Виктории, а также не был ранен, закрыв её собой от пули во время покушения. По словам создателей, они решили добавить эту сцену, чтобы подчеркнуть его преданность королеве и любовь к ней.

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Молодая Виктория

Александр (2004)

Жизнь великого македонского полководца окутана тайнами и мистификациями, но несмотря на это, версия, предложенная Оливером Стоуном, не понравилась ни зрителям, ни критикам, и фильм получил сразу несколько номинаций на антипремию «Золотая малина». Фильм пестрит историческими неточностями, допущенными в угоду художественной целостности картины (так, например, создатели решили совместить заговор Филоты и заговор пажей, которые в действительности случились с разницей в несколько лет).

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Александр

Золотой век (2007)

Историческая драма об англо-испанской войне времен Королевы Елизаветы I, роль которой исполнила Кейт Бланшетт, изобилует неточностями. Например, сцена с возможными женихами, которая в фильме происходит в 1585 году, в действительности случилась гораздо раньше, так как в это время королеве было больше 50 и вопрос замужества уже не рассматривался. Более того, в числе претендентов на руку королевы можно увидеть Ивана Грозного, который умер годом ранее, а его портрет, продемонстрированный Елизавете, будет написан Васнецовым только в 1897 году.

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Золотой век

Артемизия (1997)

Биографическая драма рассказывает историю жизни итальянской художницы Артемизии Джентилески, но значительно отступает от реальных событий. Основное отличие состоит в том, что в фильме отношения между Артемизией и учеником её отца Агостино Тасси изображены как взаимное чувство, в то время как в реальности после тяжёлого многомесячного судебного разбирательства было доказано, что Тасси изнасиловал художницу. Также фильм сильно преувеличивает влияние Тасси на Артемизию, которая в реальности не писала пейзажи.

7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Артемизия
Фото: Legion-Media
Арина Хализова
Арина Хализова
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