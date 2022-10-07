Эротичная Лили-Роуз Депп покоряет мир шоу-бизнеса в новом трейлере сериала «Кумир»

Кабельный канал HBO продолжает привлекать внимание к своей грядущей новинке — многосерийной драме «Кумир» с Лили-Роуз Депп и певцом Абелем Тесфаем, также известным под творческим псевдонимом The Weeknd. Накануне был представлен третий тизер сериала, в котором показали еще больше эротичных сцен. Кроме этого, стала известна дата дебюта шоу — вместо ноября этого года, как изначально ожидалось, премьера состоится лишь в 2023 году.

Зрителей ожидает бурная история об изнанке шоу-бизнеса со всеми откровенными подробностями. В центре повествования окажутся неоднозначные взаимоотношения молодой поп-звезды Джоселин (Депп) с загадочным и недоверчивым владельцем лос-анджелесского ночного клуба Тедросом (The Weeknd). Таинственный бизнесмен по совместительству является лидером тайного культа, и встреча с подающей надежды певицей станет для обоих судьбоносной.

На правах креативного куратора и сорежиссера выступает создатель «Эйфории» Сэм Левинсон. Должность шоураннера занимает Джо Эпштейн. Оба вместе с Тесфаем входят в команду исполнительных продюсеров. В многочисленном касте задействованы Трой Сиван, Дебби Райан, Рэйчел Сеннотт, Стив Зиссис, Хари Неф, Элизабет Беркли, Тайсон Риттер, Мелани Либерд, Тунде Адебимпе, Дэн Леви, Сюзанна Сон, Элай Рот, Давайн Джой Рэндольф, Хэнк Азария и покойная Энн Хеч.