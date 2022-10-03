Проект студии Marvel «Войны брони» выйдет в формате полнометражного фильма, а не сериала

Студия Marvel изменила свои планы по поводу формата «Войн брони» — вместо мини-сериала для стрим-сервиса Disney+ теперь проект будет полноценным полнометражным фильмом. По данным западных инсайдеров, в ходе творческого процесса студия внезапно осознала, что именно полнометражный формат лучше подходит для такого материала. Сообщается, что создатели хотят «правильно» реализовать проект, поэтому и пошли на столь радикальную меру.

Главную роль в «Войнах брони» сыграет Дон Чидл. Сценарист остался прежним — перерабатывать текст под формат кинотеатрального фильма будет Яссер Лестер («Черный понедельник»).

О чем будут «Войны брони», пока нет конкретики, но в основу ляжет одноименная серия комиксов о самом страшном кошмаре Тони Старка (Роберт Дауни — младший) про то, как его высокотехнологичные гаджеты попадают не в те руки. Если именно это станет сюжетной предпосылкой фильма, то разбираться с последствиями кражи придется полковнику Джеймсу Роудсу (Чидл).

«Войны брони» анонсировали в декабре 2020 года. Съемки должны были стартовать в начале 2023-го. Когда теперь стартует производство, пока не уточняется. Также пока не ясно, частью какой фазы MCU он окажется. При худшем раскладе «Войны брони» выйдут не раньше 2026 года.

Следующее появление Чидла в MCU состоится в мини-сериале «Секретное вторжение», который выйдет на Disney+ следующей весной.