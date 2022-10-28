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Киноафиша Новости 10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks

28 октября 2022 12:00
10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks

За что «Шрэку» дали оскар, в чем причина конфликта с Pixar и каким должен был быть «Мадагаскар» изначально?

 

 

Логотип DreamWorks

Автором знаменитого логотипа является сам режиссер и основатель студии Стивен Спилберг. Говорят, что его вдохновили романтические образы старого Голливуда. Изначально Спилберг придумал образ человека, который рыбачит, сидя на луне. Затем художник Роберт Хант предложил сделать этого рыбака маленьким мальчиком. Так на свет появился легендарный логотип студии.

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Стивен Спилберг

Актерский состав

Студия DreamWorks известна звездным составом актеров, который занимается озвучкой мультипликационных лент. Например, популярный актер и комик Джек Блэк является оригинальным голосом панды По в мультфильме «Кунг-Фу Панда». В числе тех, кто когда-либо озвучивал анимационных героев есть также знаменитые американские актеры: Бен Стиллер, Камерон Диаз, Эдди Мерфи, Анджелина Джоли, Дастин Хоффман. Русский дубляж тоже не уступает. В озвучке мультфильмов студии были задействованы: Михаил Галустян, Константин Хабенский, Оскар Кучера, Александр Цекало и другие.

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Джек Блэк озвучивает По в Кунг-Фу Панде

Конкуренция с Pixar

DreamWorks стали главными конкурентами студии Pixar, которой владеет главный гигант мультипликации Disney. Это случилось, когда вышла первая часть «Шрека». Мульфильм одержал победу в оскаровской номинации «Лучший анимационный фильм», вырвав дуэт у обожаемой всеми парочки Майка Вазовски и Салли из «Корпорации монстров». Примечательно, что «Шрек» оказался первым мультфильмом, который завоевал эту награду – она начала присуждаться лишь с 2002 года. С тех пор Pixar и DreamWorks являются в одно и то же время и коллегами, но больше конкурентами. У них есть и общая часть аудитории, а есть зрители, которые отдают предпочтение только одной корпорации.

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Анимационная студия Pixar

Муравей Антц

В начале нулевых, когда DreamWorks только укреплял свои позиции на рынке, борьба с Disney за внимание публики была особенно острой. В результате, работы двух студий выходили одна за другой, а иногда даже идейно совпадали, что добавляло еще больше перчинки в конфликт. К примеру, «Муравей Антц» появился на экране практически одновременно с диснеевскими «Приключениями Флика», разница была всего лишь месяц. Сюжеты обоих мультфильмов были схожи: в обеих лентах речь идет о муравьях, которые защищают свои сообщества от врагов. «Антц» обогнал «Флика» в прокате, однако многие критики расценили эту картину неоднозначно, ссылаясь на излишнюю мрачность и пафос.

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Муравей Антц

Кунг-Фу Панда

После просмотра этого мультфильма можно запомнить несколько слов на китайском языке. Имена центральных персонажей являются реально существующими в китайском языке словами. «Шифу» переводится как «учитель», «Тай Лунг» — «великий дракон», «Угвэй» — «черепаха». Кроме того, в китайской версии ленты свой голос Мастеру Журавлю подарил Джейси Чан (сын известного актера Джеки Чана).

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Кунг-Фу Панда

Шрэк

В этом мультфильме детально проработаны все фактуры: волосы, шерсть зверей, трава, мох, листья — все это аниматоры передали с невероятной подлинностью. Шерсть осла и длинные пряди волос Фионы реагируют на дуновение ветерка, но делают это совершенно по-разному. А у главного героя можно заметить второй подбородок, когда он эмоционально что-то произносит. Неспроста «Шрэк» получил первый в мире «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Шрэк

Как приручить дракона

Поведение центрального персонажа этого мультфильма Беззубика скопировано с повадок котов, собак и лошадей. После одного из премьерных показов перед фокус-группой все зрители были растроганы финальной сценой. Среди присутствующих оказался мальчик, который отметил: «Жаль, что Иккинг остался без ноги, но в конце концов он приобрел нечто гораздо более важное».

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Как приручить дракона

Принц Египта

Некоторых мультипликаторов студии DreamWorks, которые проявили себя не лучшим образом при работе над мультфильмом «Принц Египта» и другими лентами, принудительно отправляли на анимацию «Шрэка». Это было своеобразным наказанием для провинившихся сотрудников, поскольку работа над «Шрэком» требовала больших усилий. У работников компании даже родился жаргонизм «to be shreked», который обозначает такого рода перестановки в воспитательных целях.

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Принц Египта

Дорога на Эльдорадо

Над лентой поработали тщательно: мультипликаторы даже отправились в Мексику, чтобы посмотреть своими глазами на древние города майя. К сожалению, картина провалилась в прокате. Это случилось в большей степени из-за простого невезения. Сначала мультфильм попал в воронку производственного хаоса, а после дал слабые сборы из‑за плохой рекламной кампании.

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Дорога на Эльдорадо

Мадагаскар

Изначально легендарный квартет должен был быть другим. Мультипликаторы планировали сделать главными героями льва, зебру, бегемота и окапи. Мелмана превратили в жирафа, чтобы животное было знакомым для всех зрителей. Кроме того, ни одно из этих животных не представлено на самом деле в Нью-Йоркском зоопарке. Однако там есть пингвины.

10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Мадагаскар
Анна Митрофанова
Анна Митрофанова
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