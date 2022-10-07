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Стала известная дата премьеры третьего сезона «Темных начал»

7 октября 2022 17:08
Стала известная дата премьеры третьего сезона «Темных начал»

Создатели обещают, что фанатов шоу ждет эмоциональная и пронзительная концовка.

Телеканал HBO объявил дату выхода финального сезона сериала «Темные начала». Во время презентации на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке представители канала объявили, что премьера третьей части фэнтезийного шоу состоится 5 декабря.

Сериал «Темные начала» основан на одноименной книжной трилогии Филипа Пуллмана. Это уже не первая экранизация работ писателя. В 2007 году на экраны вышел фильм по первой книге трилогии под названием «Золотой компас». Однако фанатами романов и зрителями он считается менее удачной интерпретацией творчества Пуллмана. Сериал же последовательно экранизирует все три книги — каждый сезон соответствует одному роману из трилогии.

Главная героиня сериала — сирота Лира Белкава (Дафни Кин), которая путешествует по фэнтезийному миру, где у каждого человека есть животное-хранитель, называемое деймон. Жестокое правительство Магистериума пытается лишить людей их деймонов и изгнать магию из мира. Но друзья Лиры поднимают восстание, к которому вскоре присоединятся и сама девочка.

В третьем сезоне «Темных начал» героине предстоит встретиться со множеством новых персонажей, включая двух ангелов Бальтамоса и Баруха, которые сыграют важную роль в сюжете. Также на презентации создатели сериала намекнули, что в новых сериях будет сделан значительный шаг вперед в плане сложности построения мира. Кроме того, понимая, что сезон для шоу станет последним, они обещали, что фанатов сериала ждет эмоциональная и пронзительная концовка истории Лиры.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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