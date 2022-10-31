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Киноафиша Новости Кантемир Балагов снимет свой первый фильм на английском языке

Кантемир Балагов снимет свой первый фильм на английском языке

31 октября 2022 10:09
Кантемир Балагов снимет свой первый фильм на английском языке

В создании фильмов участвую создатели «Солнцестояния» и «Облачного атласа».

Российский режиссер Кантемир Балагов собирается снять свой первый полнометражный англоязычный фильм. Будущая картина получила название Butterfly Jam («Бабочка Джем»).

Действие фильма развернется в сплоченном сообществе кабардинских иммигрантов, проживающих в американском штате Нью-Джерси. В центре сюжета — отец и сын, между которыми сложились непростые отношения, потому что последний в своих глазах наделил отца такими качествами, которыми тот на самом деле не обладает.

В создании фильма принимают участие компании Square Peg Partners Ари Астера («Солнцестояние») и AR Content Александра Роднянского, принимавшего участие в разработке «Облачного атласа». Сам режиссер уже прокомментировал новость о начале работы над картиной в своем заявлении:

«Я уже работал с Александром, и меня до сих пор поражает, насколько уважительно он относится к режиссерам. Он знает, что для авторов важна свобода творчества. AR Content и Square Peg — это команда мечты. Я чувствую себя счастливым и благословленным. Не могу дождаться того момента, когда смогу поделиться результатами нашей работы со зрителями».

Балагов известен как автор «Дылды» 2019 года и «Тесноты» 2017 года, последняя из которых также была посвящена теме национальных проблем родного для режиссера кабардинского сообщества. Оба фильма были отмечены престижными наградами Каннского кинофестиваля. Некоторое время он принимал участие в работе над сериалом «Одни из нас» от HBO, но покинул проект из-за творческих разногласий.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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