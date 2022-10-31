Кантемир Балагов снимет свой первый фильм на английском языке

Российский режиссер Кантемир Балагов собирается снять свой первый полнометражный англоязычный фильм. Будущая картина получила название Butterfly Jam («Бабочка Джем»).

Действие фильма развернется в сплоченном сообществе кабардинских иммигрантов, проживающих в американском штате Нью-Джерси. В центре сюжета — отец и сын, между которыми сложились непростые отношения, потому что последний в своих глазах наделил отца такими качествами, которыми тот на самом деле не обладает.

В создании фильма принимают участие компании Square Peg Partners Ари Астера («Солнцестояние») и AR Content Александра Роднянского, принимавшего участие в разработке «Облачного атласа». Сам режиссер уже прокомментировал новость о начале работы над картиной в своем заявлении:

«Я уже работал с Александром, и меня до сих пор поражает, насколько уважительно он относится к режиссерам. Он знает, что для авторов важна свобода творчества. AR Content и Square Peg — это команда мечты. Я чувствую себя счастливым и благословленным. Не могу дождаться того момента, когда смогу поделиться результатами нашей работы со зрителями».

Балагов известен как автор «Дылды» 2019 года и «Тесноты» 2017 года, последняя из которых также была посвящена теме национальных проблем родного для режиссера кабардинского сообщества. Оба фильма были отмечены престижными наградами Каннского кинофестиваля. Некоторое время он принимал участие в работе над сериалом «Одни из нас» от HBO, но покинул проект из-за творческих разногласий.