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Киноафиша Новости Продюсер «Черного Адама» высказался о будущем Супермена в исполнении Генри Кавилла

Продюсер «Черного Адама» высказался о будущем Супермена в исполнении Генри Кавилла

20 октября 2022 13:50
Продюсер «Черного Адама» высказался о будущем Супермена в исполнении Генри Кавилла

Возможно, зрителей ждут сразу несколько фильмов об отношениях двух непобедимых героев.

Продюсер «Черного Адама» Хирам Гарсиа поделился соображениями и о том, какое будущее может ждать Супермена в исполнении Генри Кавилла в киновселенной DC.

Ранее статус данной версии героя в DCEU казался довольно неопределенным. В последний раз Кавилл полноценно появлялся в этой роли в «Лиге справедливости» 2017 года. Затем Супермен дважды засветился в небольших камео в фильме «Шазам!» и сериале «Миротворец», причем во втором случае его сыграл уже другой актер.

Наконец, на недавнем предпремьерном показе «Черного Адама» Супермен Кавилла вновь появился на экране в сцене после титров. По словам Гарсии, это очень важное событие, которое окончательно закрепило каноничность этого персонажа для киновселенной DC:

«Генри сам хотел вернуться, и мы очень хотели, чтобы он вернулся. Для нас было важно установить, что его персонаж существует в той же вселенной, что и Черный Адам»

Затем продюсер сказал, что в будущем непростые отношения между Суперменом и Черным Адамом могут стать одной из ведущих тем франшизы:

«Речь не идет об одной их драке или одной встрече. Мы хотим создать большую историю, в которой этим двум персонажам придется сосуществуют в одной вселенной, придется часто взаимодействовать друг с другом в разных формах. Конечно, в какой-то момент они сразятся, но на этом их общая сюжетная арка не закончится. Фанаты хотят увидеть большое приключение Черного Адама и Супермена, и мы постараемся их не разочаровать».

Премьера «Черного Адама» состоится уже завтра, 21 октября.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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