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Киноафиша Новости Вышел трейлер британского криминального триллера «Сказания Вавилона»

Вышел трейлер британского криминального триллера «Сказания Вавилона»

26 октября 2022 16:53
Вышел трейлер британского криминального триллера «Сказания Вавилона»

Фильм о детях, которые хотят расправиться со своим дедом-бандитом.

Студия Groucho Arts выпустила первый трейлер независимого криминального триллера «Сказания Вавилона» (Tales of Babylon), в котором Лондон показан как один из главных героев.

Действие картины разворачивается в столице Великобритании. В центре повествования окажутся брат и сестра, которые мечтают как можно надежнее скрыться от своего сурового деда-мафиози. Чтобы осуществить задуманное, герои объединяются с парой странных наемных убийц, имеющих склонность к театральности. Разумеется, сомнительный план реализуется не так, как нужно.

В актерский состав картины вошли Клайв Расселл («Игра престолов»), Билли Гадсдон («Круэлла»), Аарон Кобэм («Испанская принцесса»), Пол Кэссиди («Чужестранка»), Мария Криттелл («Врачи») и Рэй Каллеха («Мистер Селфридж»). Снял фильм по своему сценарию молодой и подающий надежды режиссер Пелайо Де Ларио («Джек»). Ниже приведена цитата кинематографиста:

«Сказания Вавилона» для меня очень личный фильм. Несмотря на тот факт, что это история про гангстеров, это также лента о Лондоне. Город в буквальном смысле показан как один из героев со всеми его особенностями и культурным многообразием. Кроме того, «Сказания Вавилона» — это картина о семье, о поиске близких и об искуплении. Главные герои проходят свой путь в попытках исправить ошибки прошлого. С нетерпением жду премьеры».

Сейчас права на картину распродают международным прокатчикам. Дата релиза пока не объявлена.

Фото: Strike Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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