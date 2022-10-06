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Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей

6 октября 2022 17:00
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей

5 октября отмечали День учителя, и в кинематографе, конечно, в полной мере освещается такой важный труд. К празднику онлайн-школа английского языка Skyeng специально для «Киноафиши» собрала пять англоязычных фильмов об этой непростой профессии (после того как поздравила своих преподавателей!) которые отлично подойдут для выходных. А к кратким описаниям фильмов добавила небольшой словарик для всех, кто захочет посмотреть их в оригинале. 

 

Dead Poets Society («Общество мертвых поэтов»), 1989 год

Начнем с классики.

Джон Китинг — новый преподаватель английского языка в консервативном американском колледже для мальчиков. Его подход сильно отличается от привычной тут нормы: вместо дисциплины он учит студентов гибкости ума, вместо послушания — творческому отношению к жизни. Чтобы вдохнуть в них ценность свободы, Китинг организует «Общество мертвых поэтов» — внеклассное занятие, на котором ребята читают стихи, учатся чувствовать и ценить не только статус и достижения. Эта история меняет жизни студентов — и делает знаменитыми среди киноманов строки американского поэта Уолта Уитмена: «O Captain! My Captain!» («О, капитан! Мой капитан!)

  • Board school — школа-интернат
  • Conformity — послушание
  • Marrow — сущность
  • Inspiration; to inspire — вдохновение; вдохновлять
  • Seize the day — лови момент (лат. carpe diem)
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей
Общество мертвых поэтов

Detachment («Учитель на замену» / «Отчужденность»), 2011 год

Трагичная и глубокая история.

Генри Барт — талантливый педагог, который кочует из школы в школу, чтобы подменять отсутствующих учителей. Однажды он оказывается в школе, где учатся «трудные» подростки, а преподают выгоревшие на работе учителя. Жизнь Барта переплетается с судьбами людей, которые сталкиваются с несправедливостью и абьюзом и в школе, и за ее пределами. Параллельно с работой Барт рассуждает о роли и призвании учителя и выстраивает эмоциональные связи, которых до этого избегал.

  • Substitute teacher — заменяющий/ая учитель/учительница
  • To stand for — отстаивать (например, ценности, идеи)
  • Bond — связь
  • Troubled past — тяжелое прошлое
  • To struggle — бороться
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей
Учитель на замену

Mona Lisa Smile («Улыбка Моны Лизы»), 2003 год

Еще один вдохновляющий фильм.

Кэтрин Энн Уотсон — эмансипированная выпускница престижного вуза устраивается преподавательницей истории искусств в частный колледж для женщин. На дворе 1953 год, и феминистские взгляды в патриархальном учебном заведении не приветствуются — ни другими преподавателями, ни студентками. Но это не мешает Уотсон следовать своим ценностям и напоминать молодым женщинам, что с хорошим образованием они получат еще и карьерные возможности, а не только выгодный брак. Преподавательница и ученицы спорят, находят компромиссы, вдохновляют и постепенно меняют свои представления о жизни.

  • Bright student — способный(ая) ученик (ученица)
  • Wealth and privilege — богатство и привилегии.
  • Free-thinking — свободомыслящий(ая)
  • Open one's mind — избавлять от предубеждений
  • Art of living — искусство жить
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей
Улыбка Моны Лизы

The School of Rock («Школа рока»), 2003 год

Веселая комедия для контраста.

Дьюи Финн — одержимый рок-музыкой гитарист, чья карьера пребывает в упадке. Случайным образом он оказывается замещающим учителем в престижной начальной школе — и загорается идеей сделать из пятиклашек настоящих рок-звезд. Для Финна это возможность снова заниматься любимым делом, а для детей — справиться с комплексами и понарушать немного школьных правил.

  • Prep school — подготовительная школа
  • Embarrassment — посмешище
  • Band — музыкальная группа
  • Give up the dream — расстаться с мечтой
  • Rock someone's world — перевернуть чью-то жизнь
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей
Школа рока

McFarland («Тренер»), 2015 год

Фильм о спорте и преодолении.

Потеряв престижную работу, Джим Уайт устраивается помощником тренера по футболу в школу американского города Макфарленд. В Макфарлэнде живут преимущественно фермеры южноамериканского происхождения с невысоким достатком, и подросткам приходится работать больше, чем учиться. Заметив, что ребята быстро бегают, Уайт решает готовить их к чемпионату штата по кроссу. Уайту и его команде предстоит преодолеть много трудностей: криминальные стычки, необходимость работать, отсутствие денег и минимальный уровень подготовки у студентов, на которых Уайт возлагает большие надежды.

  • Work in the field — работать в поле
  • Cross-country running — кросс (бег по пересеченной местности)
  • Coach; to coach — тренер; тренировать
  • Competition; to compete — соревнование; соревноваться
  • To handle — выдерживать
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей
Тренер

Подробнее узнать, как эффективно и интересно учить английский по фильмам, вы можете, скачав гайд от Skyeng. В нем мы рассказываем, как подбирать фильмы под свой уровень, изучать новые слова без зубрежки, понимать английский без субтитров и рассуждать о кино, как лучшие критики. А для полного погружения записывайтесь на индивидуальные занятия с преподавателями Skyeng после бесплатного вводного урока.

Фото: Legion-Media
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