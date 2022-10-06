Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей

5 октября отмечали День учителя, и в кинематографе, конечно, в полной мере освещается такой важный труд. К празднику онлайн-школа английского языка Skyeng специально для «Киноафиши» собрала пять англоязычных фильмов об этой непростой профессии (после того как поздравила своих преподавателей!) которые отлично подойдут для выходных. А к кратким описаниям фильмов добавила небольшой словарик для всех, кто захочет посмотреть их в оригинале.

Dead Poets Society («Общество мертвых поэтов»), 1989 год

Начнем с классики.

Джон Китинг — новый преподаватель английского языка в консервативном американском колледже для мальчиков. Его подход сильно отличается от привычной тут нормы: вместо дисциплины он учит студентов гибкости ума, вместо послушания — творческому отношению к жизни. Чтобы вдохнуть в них ценность свободы, Китинг организует «Общество мертвых поэтов» — внеклассное занятие, на котором ребята читают стихи, учатся чувствовать и ценить не только статус и достижения. Эта история меняет жизни студентов — и делает знаменитыми среди киноманов строки американского поэта Уолта Уитмена: «O Captain! My Captain!» («О, капитан! Мой капитан!)

Board school — школа-интернат

— школа-интернат Conformity — послушание

— послушание Marrow — сущность

— сущность Inspiration; to inspire — вдохновение; вдохновлять

— вдохновение; вдохновлять Seize the day — лови момент (лат. carpe diem)

Общество мертвых поэтов

Detachment («Учитель на замену» / «Отчужденность»), 2011 год

Трагичная и глубокая история.

Генри Барт — талантливый педагог, который кочует из школы в школу, чтобы подменять отсутствующих учителей. Однажды он оказывается в школе, где учатся «трудные» подростки, а преподают выгоревшие на работе учителя. Жизнь Барта переплетается с судьбами людей, которые сталкиваются с несправедливостью и абьюзом и в школе, и за ее пределами. Параллельно с работой Барт рассуждает о роли и призвании учителя и выстраивает эмоциональные связи, которых до этого избегал.

Substitute teacher — заменяющий/ая учитель/учительница

— заменяющий/ая учитель/учительница To stand for — отстаивать (например, ценности, идеи)

— отстаивать (например, ценности, идеи) Bond — связь

— связь Troubled past — тяжелое прошлое

— тяжелое прошлое To struggle — бороться

Учитель на замену

Mona Lisa Smile («Улыбка Моны Лизы»), 2003 год

Еще один вдохновляющий фильм.

Кэтрин Энн Уотсон — эмансипированная выпускница престижного вуза устраивается преподавательницей истории искусств в частный колледж для женщин. На дворе 1953 год, и феминистские взгляды в патриархальном учебном заведении не приветствуются — ни другими преподавателями, ни студентками. Но это не мешает Уотсон следовать своим ценностям и напоминать молодым женщинам, что с хорошим образованием они получат еще и карьерные возможности, а не только выгодный брак. Преподавательница и ученицы спорят, находят компромиссы, вдохновляют и постепенно меняют свои представления о жизни.

Bright student — способный(ая) ученик (ученица)

— способный(ая) ученик (ученица) Wealth and privilege — богатство и привилегии.

— богатство и привилегии. Free-thinking — свободомыслящий(ая)

— свободомыслящий(ая) Open one's mind — избавлять от предубеждений

— избавлять от предубеждений Art of living — искусство жить

Улыбка Моны Лизы

The School of Rock («Школа рока»), 2003 год

Веселая комедия для контраста.

Дьюи Финн — одержимый рок-музыкой гитарист, чья карьера пребывает в упадке. Случайным образом он оказывается замещающим учителем в престижной начальной школе — и загорается идеей сделать из пятиклашек настоящих рок-звезд. Для Финна это возможность снова заниматься любимым делом, а для детей — справиться с комплексами и понарушать немного школьных правил.

Prep school — подготовительная школа

— подготовительная школа Embarrassment — посмешище

— посмешище Band — музыкальная группа

— музыкальная группа Give up the dream — расстаться с мечтой

— расстаться с мечтой Rock someone's world — перевернуть чью-то жизнь

Школа рока

McFarland («Тренер»), 2015 год

Фильм о спорте и преодолении.

Потеряв престижную работу, Джим Уайт устраивается помощником тренера по футболу в школу американского города Макфарленд. В Макфарлэнде живут преимущественно фермеры южноамериканского происхождения с невысоким достатком, и подросткам приходится работать больше, чем учиться. Заметив, что ребята быстро бегают, Уайт решает готовить их к чемпионату штата по кроссу. Уайту и его команде предстоит преодолеть много трудностей: криминальные стычки, необходимость работать, отсутствие денег и минимальный уровень подготовки у студентов, на которых Уайт возлагает большие надежды.

Work in the field — работать в поле

— работать в поле Cross-country running — кросс (бег по пересеченной местности)

— кросс (бег по пересеченной местности) Coach; to coach — тренер; тренировать

— тренер; тренировать Competition; to compete — соревнование; соревноваться

— соревнование; соревноваться To handle — выдерживать

Тренер