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Киноафиша Новости Зендея посвятила три месяца теннисным тренировкам ради съемок в новом фильме Луки Гуаданьино

Зендея посвятила три месяца теннисным тренировкам ради съемок в новом фильме Луки Гуаданьино

18 октября 2022 17:02
Зендея посвятила три месяца теннисным тренировкам ради съемок в новом фильме Луки Гуаданьино

Актрисе практически не требовалась помощь дублеров.

В следующем году Зендея появится в образе девушки-тренера в спортивной мелодраме Луки Гуаданьино «Претенденты» (Challengers), съемки которой завершились минувшим летом. Актриса очень ответственно подошла к новому проекту создателя «Назови меня своим именем» — в течении трех месяцев она усердно готовилась к роли, занимаясь теннисом.

Интересным фактом о своей звезде поделился на выходных с изданием Variety сам Гуаданьино, похвалив старания артистки и проделанную ею работу. Как отметил постановщик, Зендея настолько серьезно подошла к процессу, что во время съемок он практически не прибегал к услугам дублеров:

«Она замечательная. Я хочу сказать: «Вау». Мы уже смонтировали фильм и почти не пользовались услугами дублеров. Зендея непередаваемо хороша. Она около трех месяцев очень усердно работала».

В центре сюжета ленты — молодая, но очень опытная теннисистка Таша (Зендея), переквалифицировавшаяся в тренеры. Главная героиня помогает своему мужу Арту (Майк Фейст) выбиться в чемпионы. У супруга сплошная черная полоса, но жена заставляет его поучаствовать в соревнованиях Челленджерс, где состязаются игроки из низов рейтинга. Противостоять неудачливому теннисисту будет выгоревший, но отличный спортсмен Патрик (Джош О’Коннор) — бывший лучший друг Арта и экс-ухажер Таши. Так образовывается любовный треугольник.

Исполнительным продюсером фильма выступает Эми Паскаль («Человек-паук: Нет пути домой»). Сценарий написала Джастина Курицкес — ее текст в свое время попал в знаменитый голливудский «Черный список» лучших нереализованных проектов.

Студия MGM выпустит «Претендентов» в кинотеатры 11 августа 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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