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Киноафиша Новости По словам Кэтрин Хан, съемки сериала Marvel «Агата: Ковен хаоса» начнутся в следующем месяце

По словам Кэтрин Хан, съемки сериала Marvel «Агата: Ковен хаоса» начнутся в следующем месяце

21 октября 2022 10:42
По словам Кэтрин Хан, съемки сериала Marvel «Агата: Ковен хаоса» начнутся в следующем месяце

Зрителей ждет мистическая комедия о злодейке из «Ванды/Вижна».

Производство мини-сериала Marvel Studios «Агата: Ковен хаоса», в котором Кэтрин Хан вновь сыграет ведьму из мини-сериала «Ванда/Вижн», продвигается согласно намеченном плану. По словам центральной звезды, съемки шоу Disney+ стартуют ориентировочно уже в ноябре. Об этом, беседуя с журналистами, Хан поведала в рамках международного кинофестиваля в Чикаго:

«Подготовка «Ковена» как раз в самом разгаре… Мы приступаем к съемкам примерно через месяц».

Вместе с Кэтрин в шоу снимутся Эмма Колфилд, воплотившая главу женского клуба Дотти в «Ванде/Вижне», а что касается Элизабет Олсен, то она в спин-оффе точно не появится. По крайней мере, об этом актриса сама не раз упоминала.

Подробности сюжета пока тщательно скрываются, но по жанру сериал описывают многосерийной «черной» комедией с элементами мистики. В последний раз Агата появилась в MCU после стычки с Вандой Максимофф в Вествью, когда Алая ведьма наложила на нее свое заклятие забвения. Исполнительным продюсером и главной сценаристкой «Ковена хаоса» выступает Жаклин Шеффер, ранее работавшая над «Черной Вдовой» и «Вандой/Вижном».

«Агата: Ковен хаоса» стартует на стриминге в конце 2023-го или в начале 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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