Лоренс Фишберн поделился своим мнением о «Матрице: Воскрешение»

Актер сказал, что фильм оказался не таким плохим, как он ожидал.

Лоренс Фишберн, исполнивший роль Морфеуса в первых трех частях «Матрицы», поделился своими впечатлениями от просмотра «Матрицы: Воскрешение», четвертого фильма во франшизе, вышедшего спустя 18 лет после окончания оригинальной трилогии.

Главные роли в последнем фильме исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вновь воплотили на экране образы культовых персонажей Нео и Тринити. Фишберн не появился в новом фильме, однако сам Морфеус, которого на этот раз сыграл Яхья Абдул-Матин II, стал важным действующим лицом «Воскрешения».

Фишберн поделился своими мыслями о фильме во время разговора с журналистами на премьере «Школы добра и зла» от Netflix, прошедшей в этот вторник. Судя по всему, актер остался доволен увиденным:

«Должен признаться, этот фильм оказался совсем не таким плохим, как я ожидал. Но в то же время он не так хорошо, как я мог бы надеяться. Но в любом случае, я думаю, что Кэрри-Энн и Киану действительно выполнили свою работу на отлично».

На последующий вопрос о том, чувствует ли Фишберн, что упустил возможность стать частью возрождения «Матрицы», он ответил: «Нет, не совсем».

При этом Фишберн ни раз воссоединялся со своими старыми коллегами на других проектах. К примеру, он снялся с Ривзом в нескольких частях франшизы «Джон Уик».