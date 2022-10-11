Королевская семья разделена как никогда: вышел трейлер девятой серии «Дома Дракона»

Телеканал HBO поделился трейлером девятого эпизода сериала «Дом Дракона» под названием «Зеленый совет».

Несмотря на призыв короля Визериса к единству в восьмом эпизоде, королевская семья теперь разобщена как никогда раньше. В трейлере показана напряженная сцена ужина Таргариенов, в которой обнажается множество трещин в отношениях между членами этой семьи. Раздоры подтачивают фундамент авторитета королевского рода — один толчок, и их власть может пошатнуться.

Судя по ролику, таким толчком станут неправильно истолковала последние слова Визериса о наследовании Железного трона. Королева Алисента подумала, что король выбрал в наследники их сына Эйгона, в то время как Визерис не только хотел, чтобы Рейнира унаследовала Железный трон, но также верил в то, что именно она станет избранной из пророчества Эйгона Завоевателя, основателя рода Трагариенов, и объединит силы Семи Королевств против надвигающейся тьмы.

Режиссером эпизода выступила Клэр Килнер, ранее работавшая над четвертой («Король Узкого моря») и пятой («Мы путь осветим») сериями. Сценарий написала исполнительный продюсер шоу Сара Хесс, которая также работала над сценарием шестой серии («Принцесса и королева»).

Премьера предпоследнего девятого эпизода «Дома Дракона» состоится в это воскресенье, 16 октября.