Слух: Джордж Маккэй может заменить Эзру Миллера в роли Флэша в киновселенной DC

На фоне череды громких скандалов, связанных с Эзрой Миллером, в сети уже давно циркулируют слухи по поводу замены актера в роли Флэша в будущих фильмах расширенной вселенной DC. Новой порцией закулисных откровений на этот раз поделилась в своем микроблоге инсайдер Грэйс Рэндольф, после чего ее информацию поддержали коллеги.

Согласно свежим данным, руководство Warner Bros. по-прежнему рассматривает воможность рекаста Миллера. Среди основных претендентов на роль скоростного супергероя Барри Аллена значится звезда военной драмы «1917» Джордж Маккэй. Все это, разумеется, пока лишь слухи, и каких-либо действий от студии в ближайшем будущем ждать не стоит, так как выходящего в июне 2023 года «Флэша» нужно еще будет как-то продвигать в массы. Замена ведущего актера задолго до премьеры вряд ли этому поспособствует.

Ситуация с Миллером очень шаткая. С одной стороны, артист стал на путь исправления и публично покаялся за все свои проступки, пообещав искупить вину. С другой — из-за него вокруг «Флэша» образовалась негативная аура. Приближенные к ситуации утверждают, что пока ничего не решено, но все может измениться. Очевидно, многое будет завесить от успеха «Флэша» среди зрителей.

Этой осенью Миллер принимал участие в дополнительных съемках, а не так давно выяснилось, что сценарий второй части кинокомикса уже готов, так что в случае успеха первой ленты его оперативно запустят в работу. С Миллером или без — другой вопрос. Тестовые показы «Флэша» прошли очень хорошо.