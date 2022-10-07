Мультсериал «Обратная сторона Земли» продлен на пятый сезон

На фестивале Comic-Con, проходящем на этой неделе в Нью-Йорке, стриминговый сервис Hulu объявил о том, что комедийный мультсериал «Обратная сторона Земли» был продлен на пятый сезон.

Несмотря на анонс, дата релиза четвертого сезона, состоящего из 12 эпизодов, до сих пор остается неизвестной. Вероятно, он выйдет на платформе не раньше следующего года. Премьера третьего сезона состоялась 13 июля, а 3 октября в рамках сериала вышел специальный праздничный эпизод, приуроченный к Хэллоуину.

«Обратная сторона Земли» посвящена команде из четырех инопланетян, которые прибыли на Землю и разделились во мнениях о том, ужасна эта планета или прекрасна. Капитан Корво и Юмюлак увидели, что человечество принесло миру только загрязнение окружающей среды, бесконечное потребление и слабость, в то время как Терри и Джесси пришлись по душе телевизор, нездоровая пища и много возможностей для веселья.

Авторами анимационного шоу выступают соавтор «Рика и Морти» Джастин Ройланд, который также озвучил Корво, и Майк МакМахан, написавший сценарий к «Звездному пути: Нижние палубы». Остальные главные роли озвучили Томас Мидддитч («Силиконовая долина»), Шон Джамброун («Ральф против Интернета») и Мэри Мак («Голан Ненасытный»).