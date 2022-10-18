Бен Аффлек и другие звезды проходят кинопробы в отрывке из «Клерков 3»

Студия Lionsgate опубликовала отрывок из фильма «Клерки 3», продолжения франшизы режиссера Кевина Смита о буднях работников супермаркета.

В представленном эпизоде традиционные главные герои «Клерков» Данте (Брайан О’Хэллоран) и Рэндалл (Джефф Андерсон) устраивают прослушивание на роли в своем любительском фильме о собственной жизни и работе в Quick Stop. Претенденты последовательно выходят на сцену, пытаясь с выражением произнести культовую фразу Данте: «Меня даже не должно быть здесь сегодня». Среди пришедших на прослушивание оказывается множество звезд: в сцене можно увидеть Сару Мишель Геллар, Фреда Армисена, Мелиссу Бенойст, Дэнни Трехо, Криса Вуда и многих других. Свои силы на сцене также пробует Бен Аффлек, выступающий под псевдонимом Бостонский Джон.

«Клерки 3» — это завершающий фильм франшизы, в котором Смит отдал дань уважения всем тем, благодаря кому он смог добиться больших успехов в карьере. Поэтому в сцене появляется много старых товарищей режиссера, включая, например, Аффлека и Итана Сапли. Также состоялось возвращение Розарио Доусон, Дженнифер Швалбах и Джейсона Мьюза.

«Клерки 3» доступны на цифровых платформах с 13 сентября этого года.