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Киноафиша Новости Бен Аффлек и другие звезды проходят кинопробы в отрывке из «Клерков 3»

Бен Аффлек и другие звезды проходят кинопробы в отрывке из «Клерков 3»

18 октября 2022 16:13
Бен Аффлек и другие звезды проходят кинопробы в отрывке из «Клерков 3»

В опубликованной сцене Кевин Смит отдает дань уважения своим старым друзьям.

Студия Lionsgate опубликовала отрывок из фильма «Клерки 3», продолжения франшизы режиссера Кевина Смита о буднях работников супермаркета.

В представленном эпизоде традиционные главные герои «Клерков» Данте (Брайан О’Хэллоран) и Рэндалл (Джефф Андерсон) устраивают прослушивание на роли в своем любительском фильме о собственной жизни и работе в Quick Stop. Претенденты последовательно выходят на сцену, пытаясь с выражением произнести культовую фразу Данте: «Меня даже не должно быть здесь сегодня». Среди пришедших на прослушивание оказывается множество звезд: в сцене можно увидеть Сару Мишель Геллар, Фреда Армисена, Мелиссу Бенойст, Дэнни Трехо, Криса Вуда и многих других. Свои силы на сцене также пробует Бен Аффлек, выступающий под псевдонимом Бостонский Джон.

«Клерки 3» — это завершающий фильм франшизы, в котором Смит отдал дань уважения всем тем, благодаря кому он смог добиться больших успехов в карьере. Поэтому в сцене появляется много старых товарищей режиссера, включая, например, Аффлека и Итана Сапли. Также состоялось возвращение Розарио Доусон, Дженнифер Швалбах и Джейсона Мьюза.

«Клерки 3» доступны на цифровых платформах с 13 сентября этого года.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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