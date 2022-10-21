Игровой сериал Netflix «Тетрадь смерти» обрел ведущую сценаристку

Халия Абдель-Мегид была назначена ведущей сценаристкой сериала «Тетрадь смерти», экранизации одноименной культовой манги.

В оригинальном комиксе речь идет об ученике старших классов школы Ягами Лайте. Однажды он случайно находит Тетрадь смерти, таинственный артефакт, дающий ему возможность безнаказанно убить любого человека. Для этого ему достаточно всего лишь записать имя жертвы в тетрадь, после чего в считанные часы она скончается от сердечного приступа. Сначала Лайт отказывается иметь дело с такой могущественной темной магией, но постепенно желание изменить мир по своему желанию пересиливают его моральные принципы. Он начинает использовать артефакт, чтобы убивать преступников, и вскоре становится неуловимым серийным убийцей по прозвищу Кира.

Проект станет не первой попыткой Netflix создать игровую адаптацию «Тетради смерти». В 2017 году стриминговый сервис выпустил другую экранизацию манги, в которой Нат Вулф («Виноваты звезды») исполнил роль Лайта, а Лакит Стэнфилд («Атланта») сыграл его заклятого врага, детектива по прозвищу L.

Абдель-Магуид в первую очередь известна по своей работе над сценарием к будущему фильму братьев Даффер «Талисман», который станет экранизацией одноименного романа Стивена Кинга и Питера Страуба 1984 года. Также в данный момент она участвует в создании сериала «Дьявол в белом городе» от Hulu, исполнительными продюсерами которого являются Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе.