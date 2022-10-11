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Киноафиша Новости Милли Бобби Браун разыскивает пропавшую девочку во втором трейлере «Энолы Холмс 2»

Милли Бобби Браун разыскивает пропавшую девочку во втором трейлере «Энолы Холмс 2»

11 октября 2022 17:11
Милли Бобби Браун разыскивает пропавшую девочку во втором трейлере «Энолы Холмс 2»

Продолжение истории о сестре Шерлока Холмса выйдет в следующем месяце.

Netflix выпустил новый трейлер «Энолы Холмс 2», сиквела детективного фильма о сестре Шерлока Холмса с Милли Бобби Браун в главной роли.

По сюжету, после триумфа и раскрытия дела в первом фильме Энола Холмс (Браун) решает пойти по стопам своего знаменитого брата Шерлока (Генри Кавилл). Она открывает собственное детективное агентство, но вскоре понимает, что жизнь женщины-сыщика вовсе не так проста, как ей казалось. Уже почти опустив руки в борьбе с жестокими реалиями взрослой жизни, она начинает думать о том, чтобы закрыть свой бизнес. Но однажды к ней обращается бедная девушка и просит Энолу выполнить свою первую работу в качестве детектива: найти ее пропавшую сестру.

Дело загадочной незнакомки оказывается гораздо более сложным, чем Энола ожидала. Героиня попадает в новый опасный мир зловещих лондонских фабрик, красочных мюзик-холлов и роскошных дворцов самых влиятельных людей эпохи. Там ее вовлекают в смертельный заговор, для пресечения которого Энола должна призвать на помощь своих старых друзей, в том числе и знаменитого родственника с Бейкер-стрит, 221Б.

Кроме Браун и Кавилла, в фильме также сыграли Хелена Бонем Картер («Бойцовский клуб»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Луис Патридж («Приключения Паддингтона 2»), Адиль Ахтар («Кошачьи миры Льюиса Уэйна») и другие. Режиссером фильма выступил Гарри Брэдбир, ранее работавший над популярными сериалами «Убивая Еву» и «Дрянь».

Релиз «Энолы Холмс 2» на Netflix состоится 4 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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