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Киноафиша Новости «Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix

«Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix

5 октября 2022 13:57
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix

Сериал претендует на место в тройке популярнейших шоу стрим-сервиса.

«Монстр: История Джеффри Дамера» возглавил чарты Netflix, став одним из самых популярных проектов стримингового сервиса за всю его историю.

Мини-сериал Райана Мерфи смог набрать более 196 млн часов просмотров за первую неделю после премьеры 21 сентября, а за вторую неделю зрители смотрели его уже более 299 млн часов. Таким образом, среди англоязычных сериалов Netflix по скорости роста просмотров «Монстр: История Джеффри Дамера» уступает по популярности только четвертому сезону «Очень странных дел», первая часть которого за те же две недели собрала 301 млн часов, а вторая часть — 335 млн часов.

Уже сейчас «Монстр» стал девятым по популярности проектом Netflix. Оно преодолело показатели четвертого сезона «Озарка» и лишь незначительно отстает от второго сезона «13 причин почему». Можно предположить, что по достижении полных 28 дней в эфире сериал войдет в тройку лучших проектов стримингового сервиса. Сейчас эти места удерживают пятый сезон «Люцифера» с 569 млн часов, второй сезон «Бриджертонов» с 656 млн часов и четвертый сезон «Очень странных дел», который за месяц смог набрать 1,35 млрд часов.

Сериал посвящен серийному убийце Джеффри Дамеру. Повествование ведется в основном с точки зрения его жертв, столкнувшихся с глубокой некомпетентностью сотрудников полиции, которые позволяли Дамеру совершать свои злодеяния на протяжении многих лет. Убийцу минимум десять раз задержали по различным обвинениям, но в итоге всегда отпускали. Главные роли исполнили Эван Питерс, Ричард Дженкинс и Ниси Нэш.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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