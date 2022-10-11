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Киноафиша Новости Воссоединение Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда до слез растрогало фанатов «Назад в будущее»

Воссоединение Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда до слез растрогало фанатов «Назад в будущее»

11 октября 2022 12:24
Воссоединение Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда до слез растрогало фанатов «Назад в будущее»

Вирусное видео со встречи легендарных актеров собрало уже свыше 7 миллионов просмотров.

На недавнем фестивале Comic Con в Нью-Йорке произошло воссоединение легендарных актеров Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда, звезд культовой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Видео с мероприятия моментально стало вирусным, набрав уже свыше 7 миллионов просмотров, и, согласно комментариям в социальных сетях, растрогало фанатов фильмов до слез.

Например, пользователь под ником Стинг (@TSting18) написал:

«Марти МакФлай из «Назад в будущее» — самый крутой подросток в истории кинематографа. Так прекрасно смотреть, как Майкл спустя столько лет обнимает Кристофера. Думаю, можно с уверенностью сказать, что сегодняшний день полностью принадлежит их дуэту».

На фестивале актеры поделились несколькими интересными фактами о съемках в «Назад в будущее» и своей жизни после выхода этих фильмов. Ллойд рассказал, что изначально на роль Марти планировали взять Эрика Штольца, но после того, как Земекис понял, что Штольц не вписывается в роль, режиссер принял решение пригласить Фокса:

«В те времена я еще не знал Майкла, только слышал о нем. Тогда мы уже шесть недель снимали фильм с Штольцем, и тут я узнал, что нам мне придется переделывать всю работу заново. Но между нами моментально произошла химия, как сейчас говорят, и все вышло как нельзя лучше».

Фокс поделился тем, как он справляется с болезнью Паркинсона:

«Болезнь Паркинсона — это мой дар, и я бы ни на что его не променял. Крис много раз помогал мне, как и многие из моих друзей и фанатов. Дело не в том, что я теряю из-за Паркинсона, а в том, что мне было дано благодаря болезни — ясный голос, который позволяет обращать внимание людей на тех, кому по-настоящему требуется помощь».

В конце выступления актеры были удостоены бурных оваций полного зала поклонников.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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