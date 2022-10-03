Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп договариваются о ролях в фильме Роберта Эггерса «Носферату»

Давно анонсированный ремейк «Носферату» от режиссера-визионера Роберта Эггерса («Варяг», «Маяк», «Ведьма») стремительно набирает обороты. По сведениям Deadline, производство переосмысления классики немого кино активно продвигается к съемочной стадии и сейчас проект находится на самом важном этапе кастинга — выборе центральных звезд. Переговоры на предмет главных ролей ведут Билл Скарсгард («Оно») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).

Депп заменила Аню Тейлор-Джой, которая выбыла из-за чрезмерно загруженного графика. Тейлор-Джой была связана с проектом с 2017 года, а в 2019-м к ней присоединился Гарри Стайлс («Не беспокойся, дорогая»). Тогда ничего не получилось из-за бюджетных неурядиц и накладок в рабочем графике звезд. После наступила пандемия, и Эггерс переключился на исторический эпик «Варяг». В тот период мистическую драму курировала кинокомпания Studio 8. Сейчас к производству «Носферату» подключилась студия Focus Features, так что процесс начал продвигаться в форсированном режиме. Помимо режиссуры Эггерс выступает сценаристом и исполнительным продюсером грядущей ленты. Все последние месяцы кинематографист активно готовится к съемкам, которые, если ничего не помешает, стартуют в Праге до конца этого года.

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