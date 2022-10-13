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Киноафиша Новости Виктор Хориняк стремится вернуть память Юрию Кузнецову в трейлере комедии «Непослушник 2»

Виктор Хориняк стремится вернуть память Юрию Кузнецову в трейлере комедии «Непослушник 2»

13 октября 2022 16:43
Виктор Хориняк стремится вернуть память Юрию Кузнецову в трейлере комедии «Непослушник 2»

В сиквеле главный герой познакомится с бандитом в исполнении Гоши Куценко.

На официальном YouTube-канале компании «Каропрокат» появился первый трейлер отечественной комедии «Непослушник 2» — сиквела февральской ленты с Виктором Хориняком. Одну из ведущих ролей в продолжении сыграл Гоша Куценко.

Во второй части отец Анатолий (Юрий Кузнецов) окажется в деликатной ситуации. К нему на исповедь собирается влиятельный криминальный авторитет (Куценко), который перевел солидную сумму в качестве пожертвования. Проблема в том, что незадолго до исповеди священник теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил. Ошарашенный грешник требует обещанное искупление, поэтому положение придется исправлять блогеру-пранкеру Диме (Хориняк). Под надзором бандита главный герой попытается помочь отцу Анталию восстановить память. Для этого служителя церкви нужно будет погрузить в яркие моменты его жизни, начиная с самого детства, проведя своеобразную реконструкцию событий из его прошлого.

В актерский состав второй части вошли Таисия Вилкова, Татьяна Орлова, Сергей Селин, Антон Ескин, Маргарита Аброськина, Александр Комиссаров, Ирина Безряднова, Александр Синюков и Олег Каменщиков. Постановкой продолжения занимался режиссер оригинальной ленты Владимир Котт, а сценарий вместе с ним написали Михаил Зубко и Константин Трофимов.

Премьера «Непослушника 2» состоится 15 декабря.

Фото: Каропрокат
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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