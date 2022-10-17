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Киноафиша Новости Исполнитель роли Саурона дал комментарий о своей сюжетной арке в продолжении «Колец власти»

Исполнитель роли Саурона дал комментарий о своей сюжетной арке в продолжении «Колец власти»

17 октября 2022 10:58
Исполнитель роли Саурона дал комментарий о своей сюжетной арке в продолжении «Колец власти»

Осторожно, новость содержит спойлеры!

13 октября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video вышел заключительный эпизод сериала «Властелин колец: Кольца власти», в котором создатели наконец раскрыли тайную личность Саурона. Темным лордом оказался Халбранд, сыгранный Чарли Викерзом. Сразу после выхода серии журналисты издания ScreenRant поговорили с актером о том, что ждет главного злодея сериала в будущих сезонах.

По словам Викерза, в будущем Саурону предстоит совершить еще много злодеяний, для которых, судя по всему, ему снова придется сменить облик:

«Мы знаем, что в эту эпоху Саурон принимал разные формы. Все, что я сейчас могу сказать: может быть, ему снова придется это сделать. Может быть, мы собираемся уделить этому аспекту больше времени. Мне и самому очень интересно узнать, как же он сделает то, что мы знаем, что он сделает. Ему нужно создать магические кольца, организовать падение империи Нуменор. Затем он должен принять другую форму и отправиться сражаться в Битве Последнего Союза».

Также актер сказал, что у создателей шоу уже есть конкретный план, по которому будет развиваться Темный лорд:

«У шоураннеров есть масштабный конкретный план, с которыми я не знаком. Но я думаю, что теперь, когда Саурон наконец полноценно появился в сериале, мы увидим много крутых сцен с его участием. Он задержался. Он вплетался в действие постепенно. А теперь, благодаря Галадриэль, он наконец вернулся. И я рад сыграть его».

Дата выхода второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» пока неизвестна.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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