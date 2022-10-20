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Киноафиша Новости Звезда поп-музыки Эйми Гарсиа попадает в обычную семью в трейлере ромкома «Рождество с тобой»

Звезда поп-музыки Эйми Гарсиа попадает в обычную семью в трейлере ромкома «Рождество с тобой»

20 октября 2022 11:45
Звезда поп-музыки Эйми Гарсиа попадает в обычную семью в трейлере ромкома «Рождество с тобой»

По сюжету, всемирно известная певица влюбится в обычного учителя музыки.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер своей праздничной романтической комедии «Рождество с тобой» (Christmas with You) с Эйми Гарсиа («Больше чем любовь») и Фредди Принцем — младшим («Звездные войны: Повстанцы») в главных ролях.

Фильм посвящен преуспевающей международной поп-звезде Анджелине (Гарсиа), у которой прямо в канун Рождества случилось творческое выгорание. Продюсеры требуют от нее сочинить праздничный альбом, в противном случае ее ждет увольнение. В поисках вдохновения она просматривает письма от фанатов и находит в одном из них милый кавер на ее песню от девочки-подростка. В конце видео юная исполнительница говорит, что ее главное желание на Рождество — встретиться с Анджелин. Певица решает, что встреча с верной фанаткой может вернуть ей творческие силы, и отправляется в путешествие в маленький захолустный городок, чтобы исполнить мечту девочки. На месте она знакомится не только с ней, но и с ее очаровательным отцом, учителем музыки, который вскоре покоряет сердце певицы.

Режиссером «Рождества с тобой» выступила Габриела Тальявини, признанный мастер жанра ромком. Многие зрители могут знать ее по таким фильмам, как «Леди ночи», «Нет мужчин — нет проблем» и «Как расстаться с придурком». Сценарий картины написали Пако Фария и Дженнифер С. Стетсон, для обоих авторов эта работа стала дебютной.

Премьера фильма состоится на Netflix 17 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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