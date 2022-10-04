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На канале ТНТ дебютировал сериал «Нина»

4 октября 2022 14:36
На канале ТНТ дебютировал сериал «Нина»

Комедийная мелодрама о многодетной матери, которой приходится начинать жизнь с нуля.

Вчера в эфире канала ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier состоялся релиз многосерийной комедийной мелодрамы «Нина» с Викторией Исаковой в главной роли.

В центре сюжета — нежная и трогательная женщина Нина. Героиня живет в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей. На его деньги она воспитывает общую с ним дочку и своих двух детей от прошлых браков. Параллельно Нина помогает бывшим мужьям — сумасшедшему профессору и горе-бизнесмену. Счастливую семейную жизнь омрачает шокирующее известие: Костя бросает жену и уходит к любовнице, при этом лишая Нину содержания.

Таким образом, женщине приходится переехать в типовую хлипкую панельку и начинать все с чистого листа. Ей нужно будет найти свое место в этом мире, опираясь только на себя. Нина не боится трудностей, поэтому, преодолевая преграды, она будет пробиваться вперед.

Также в актерский состав шоу вошли Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Евгений Перевалов и Ирина Розанова. Креативным куратором проекта выступает популярный российский комедиограф Жора Крыжовников («Горько!», «Лед 2»).

Фото: Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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