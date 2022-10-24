От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь

Второй сезон хоррор-антологии Райана Мерфи получился куда страшнее и качественнее первого. В нем есть не только оммажи на третий сезон « Американской истории ужасов », которые точно оценят фанаты, но и отсылки к культовым фильмам вроде « Смерть ей к лицу » и легендам о злых духах, в том числе о Кровавой Мэри. Каждая история в сериале снята в отдельном жанре и по-своему интересна. Во втором сезоне нашлось место и напряженному триллеру про маньяка, превращающего женщин в кукол, и вызывающему отвращение боди-хоррору об эпидемии оспы, и научной фантастике про технологии и привидений в духе « Черного зеркала », и печальной и тяжелой драме про некрофилию. У каждого эпизода свои скелеты в шкафу, и невозможно оторваться от сериала, пока не раскроешь все темные секреты.

Американские истории ужасов

Воочию: Латинская Америка

В центре сюжета «Воочию: Латинская Америка» – мексиканские ужасы. Сериал построен на историях людей, которые столкнулись с призраками или демоническими силами в детстве, десять или несколько лет назад. Если оригинальный сериал « Воочию » связан с разными призраками, то отдельный сезон про Латинскую Америку концентрируется именно на местных страшилках и легендах – жуткой кукле, одержимости и духах-защитниках. Пять колоритных эпизодов с жуткой мистической атмосферой вызывают неконтролируемый ужас и смотрятся на одном дыхании. Не исключено, что после просмотра вы будете бояться темноты.

Воочию: Латинская Америка

«Земля монстров» понравится любителям хорроров, построенных на метафорах и с психологическим подтекстом. В антологии, основанной на сборнике рассказов «Североамериканские монстры из озера» Натана Баллингруда, все чудовища – это отражения наших страхов, комплексов, проблем и пороков. Герои сериала встречаются с вампирами, русалками, живыми мертвецами, ведуньями и меняющим лица маньяком, которые, по сути, воплощают фобии людей и вещи из их биографии, которые те пытаются скрыть. «Земля монстров» – пугающее путешествие в мир, где внутренние демоны намного страшнее потусторонних существ. Сериал также критикует общество и систему, поэтому эти актуальные ужасы никого не оставят равнодушным.

Земля монстров

Мини-сериал о главном вампире в истории ужасов состоит всего из трех эпизодов. «Дракула» переосмысляет классику Брэма Стокера и оставляет из нее только историю о посещении замка графа Джонатаном Харкером. Отчасти это хоррор о монахине, которая вместо охотника на монстров Ван Хельсинга пытается одолеть Дракулу. Сериал также поднимает тему уязвимости и слабостей вампира, поэтому образ графа получился очень живым и несколько ироничным. «Дракула» еще и довольно кровавый триллер, который заставляет зрителя постоянно переживать за героев и закрывать глаза на особо неприятных моментах.

Дракула

Проклятие: Начало

Короткий сериал пытается разобраться в причинах проклятия, которое преследовало героев одноименного японского фильма ужасов. Приквел перекликается с оригиналом по атмосфере и стилистике, поэтому точно будет интересен фанатам хоррора. Скримеров здесь меньше, чем в первом « Проклятии », зато больше нарастающего напряжения, как в мистических триллерах. Сериал скорее пугает медленным повествованием, от ледяного тона которого волосы встают дыбом.