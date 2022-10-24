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От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь

24 октября 2022 12:00
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь

Жуткие истории, от которых невозможно оторваться.

 

Американские истории ужасов (2-й сезон)

Второй сезон хоррор-антологии Райана Мерфи получился куда страшнее и качественнее первого. В нем есть не только оммажи на третий сезон «Американской истории ужасов», которые точно оценят фанаты, но и отсылки к культовым фильмам вроде «Смерть ей к лицу» и легендам о злых духах, в том числе о Кровавой Мэри. Каждая история в сериале снята в отдельном жанре и по-своему интересна. Во втором сезоне нашлось место и напряженному триллеру про маньяка, превращающего женщин в кукол, и вызывающему отвращение боди-хоррору об эпидемии оспы, и научной фантастике про технологии и привидений в духе «Черного зеркала», и печальной и тяжелой драме про некрофилию. У каждого эпизода свои скелеты в шкафу, и невозможно оторваться от сериала, пока не раскроешь все темные секреты.

От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Американские истории ужасов

Воочию: Латинская Америка

В центре сюжета «Воочию: Латинская Америка» – мексиканские ужасы. Сериал построен на историях людей, которые столкнулись с призраками или демоническими силами в детстве, десять или несколько лет назад. Если оригинальный сериал «Воочию» связан с разными призраками, то отдельный сезон про Латинскую Америку концентрируется именно на местных страшилках и легендах – жуткой кукле, одержимости и духах-защитниках. Пять колоритных эпизодов с жуткой мистической атмосферой вызывают неконтролируемый ужас и смотрятся на одном дыхании. Не исключено, что после просмотра вы будете бояться темноты.

От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Воочию: Латинская Америка

Земля монстров

«Земля монстров» понравится любителям хорроров, построенных на метафорах и с психологическим подтекстом. В антологии, основанной на сборнике рассказов «Североамериканские монстры из озера» Натана Баллингруда, все чудовища – это отражения наших страхов, комплексов, проблем и пороков. Герои сериала встречаются с вампирами, русалками, живыми мертвецами, ведуньями и меняющим лица маньяком, которые, по сути, воплощают фобии людей и вещи из их биографии, которые те пытаются скрыть. «Земля монстров» – пугающее путешествие в мир, где внутренние демоны намного страшнее потусторонних существ. Сериал также критикует общество и систему, поэтому эти актуальные ужасы никого не оставят равнодушным.

От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Земля монстров

Дракула

Мини-сериал о главном вампире в истории ужасов состоит всего из трех эпизодов. «Дракула» переосмысляет классику Брэма Стокера и оставляет из нее только историю о посещении замка графа Джонатаном Харкером. Отчасти это хоррор о монахине, которая вместо охотника на монстров Ван Хельсинга пытается одолеть Дракулу. Сериал также поднимает тему уязвимости и слабостей вампира, поэтому образ графа получился очень живым и несколько ироничным. «Дракула» еще и довольно кровавый триллер, который заставляет зрителя постоянно переживать за героев и закрывать глаза на особо неприятных моментах.

От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Дракула

Проклятие: Начало

Короткий сериал пытается разобраться в причинах проклятия, которое преследовало героев одноименного японского фильма ужасов. Приквел перекликается с оригиналом по атмосфере и стилистике, поэтому точно будет интересен фанатам хоррора. Скримеров здесь меньше, чем в первом «Проклятии», зато больше нарастающего напряжения, как в мистических триллерах. Сериал скорее пугает медленным повествованием, от ледяного тона которого волосы встают дыбом.

От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Проклятие: Начало
Фото: Legion-Media
Мария Ракитина
Мария Ракитина
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