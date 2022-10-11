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Киноафиша Новости Хлоя Грейс Морец претендует на роль злодейки в киновселенной Marvel

Хлоя Грейс Морец претендует на роль злодейки в киновселенной Marvel

11 октября 2022 13:17
Хлоя Грейс Морец претендует на роль злодейки в киновселенной Marvel

Кого именно может сыграть актриса пока неизвестно.

Хлоя Грейс Морец, звезда фильмов «500 дней лета», «Пипец» и «Том и Джерри», может присоединиться к кинематографической вселенной Marvel. Об этом рассказала сама актриса вовремя пресс-тура по поводу выхода ее нового сериала «Периферийные устройства».

Морец сказала, что она уже проводила переговоры с Marvel и что в первую очередь ей было бы интересно сыграть именно злодейку в этой вселенной:

«Да, мы немного поговорили об этом. Мне было бы очень интересно сыграть злодея в Marvel или DC, погрузиться в темную сторону этих вселенных. Я люблю супергероику и думаю, это играть в таком кино было бы очень весело. Но вся проблема жанра состоит в том, чтобы найти персонажа, которому ты можешь соответствовать, чтобы ты точно мог передать его значимость и масштаб на экране. Если для меня найдется подходящая роль и подходящий проект, то я с удовольствием соглашусь».

В то же время портал ComicBook отмечает, что доподлинно неизвестно, когда именно проходили переговоры актрисы с представителями Marvel.

Ранее в фанатской среде появлялись несколько теорий о том, кого могла или еще может сыграть Морец. Например, распространена теория о том, что исполнительницу могли рассматривать как одну из претенденток на роль Елены Беловой в «Черной Вдове», прежде чем студия отдала эту роль Флоренс Пью. Более вероятная гипотеза заключается в том, что Морец могла сыграть повзрослевшую Кэсси Лэнг в будущем фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», но на эту роль уже утверждена Кэтрин Ньютон.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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