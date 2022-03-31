Тест: Кто ты из сериала «Склифосовский»?

10 интересных турецких сериалов, которые выйдут в 2022 году

Вместо «Бэтмена»: российские прокатчики вернут в кинотеатры кассовые отечественные фильмы

Ряд крупных зарубежных телекомпаний отказались от сотрудничества с Россией

Ученые раскрывают тайну реинкарнации в трейлере фантастического триллера «Колесница»

Видео: Пол Томас Андерсон снял очередной клип для рок-группы Haim, состоящей из Аланы Хаим и ее сестер

Персонажи «Затерянного города» получили индивидуальные постеры

Кристин Милиоти и Уильям Джексон Харпер сыграют главные роли в сериале «Курорт»

Сериал «Кайфтаун» продлен на третий сезон

Линдси Лохан сыграет еще в двух фильмах Netflix

Дети открывают в себе опасные сверхспособности в трейлере хоррора «Паранормальные»

7 популярных сериалов, которые плагиатит «Склифосовский»

Маленькие сводные сестры замышляют поссорить своих родителей в трейлере комедии «Моя ужасная сестра»

Американская киноакадемия назвала десять фильмов, лидирующих в борьбе за «народную» премию «Оскар» 2022

Эротический триллер «Глубокие воды» не выйдет в России

Учредители Каннского кинофестиваля отказались принимать официальные российские делегации

Согласно новым оценкам, стартовые мировые сборы «Бэтмена» могут составить порядка $225 млн

Альпинистка Наоми Уоттс спасает незнакомца в трейлере триллера о выживании «Бесконечная буря»

Сандру О настигает гнев ее умершей матери в трейлере хоррора «Умма»

Звезда «1883» Сэм Эллиотт жестко раскритиковал фильм «Власть пса» Джейн Кэмпион

Создатель «Мистера Робота» работает над сериалом на основе фильма Фрица Ланга «Метрополис»

Netflix прекратил работу над своими российскими проектами

Еще двое артистов пополнили каст фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос сыграет Калипсо в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»

О чем новый сериал «Выбывшая» и какая реальная история легла в его основу?

Ариана Гринблатт получила роль в фильме «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Netflix выпустил новый трейлер фантастического фильма «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом

Paramount и Universal присоединились к другим голливудским студиям, снявшим свои фильмы с российского проката