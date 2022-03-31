Меню
31 марта 2022
12 цитат Артема Стрелецкого из «Триггера», которые врезаются в память
Второй сезон «Засланца из космоса» встал на паузу
10 психологических сериалов для тех, кому нравится «Триггер»
Маленькая девочка и бесстрашные моряки отправляются на край света в трейлере мультфильма «Морской монстр»
Овдовевший мужчина поселяется на удаленном туманном острове в трейлере хоррора «Остров призраков»
Восхождение мини-босса: появился новый трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Как и почему Мэгги вернулась в «Ходячие мертвецы»?
Критики разгромили долгожданный супергеройский блокбастер «Морбиус» с Джаредом Лето
Завершились съемки нового фильма Дэвида Финчера «Убийца»
Бриллиант сезона: Как актер Джонатан Бэйли стал Энтони Бриджертоном?
Данила Козловский станет врачом для демонов и ведьм в сериале «13 клиническая»
Роберт Родригес и Netflix готовят перезапуск франшизы «Дети шпионов»
Брюс Уиллис завершает кинокарьеру из-за проблем со здоровьем
Премьера сериала «Дом дракона» состоится в августе
30 марта 2022
Стоит ли смотреть «Девушку из Плейнвилля» с Эль Фаннинг?
Где снимали сериал «Бриджертоны»?
10 интригующих турецких сериалов, похожих на «Приговор»
Шэрон Стоун договаривается о роли злодейки в фильме DC «Синий Жук»
Энди МакДауэлл и Орландо Блум сыграют в экшен-триллере «Красная правая рука»
10 мультфильмов, которые стоит смотреть в кино в апреле
Бедная студентка становится участницей ужасной игры на выживание в трейлере хоррора «Смертельный выбор»
Джоэл Эдгертон возглавил актерский состав фантастического сериала «Темная материя»
Элизабет Мосс выслеживает маньяка-убийцу в трейлере сериала «Сияющие»
Какой незаезженный сериал тебе посмотреть согласно знаку зодиака?
Карен Гиллан готовится убить своего двойника в трейлере фантастического триллера «Клон»
Эндрю Гарфилд расследует страшное преступление в новом трейлере мини-сериала «Под знаменем небес»
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
KION анонсировал премьеру документального фильма «Сабайя»
Взрывной финал: вышел трейлер второй части четвертого сезона «Озарка»
HBO Max готовит многосерийный приквел дилогии «Оно»
10 сериалов, похожих на «Наш флаг означает смерть»
Семейная идиллия нарушается внезапной смертью в трейлере мини-сериала «Лестница»
29 марта 2022
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране
Лучшие мемы про исторический скандал на «Оскаре-2022»
Все, что вы хотели знать о «Лунном рыцаре»
Том Круз рассекает небеса на реактивном самолете в новом трейлере «Топ Гана: Мэверик»
Студия Marvel готовит проект о супергерое Нова
Борец с апартеидом захватывает банк в трейлере экшен-триллера «Осада в Сильвертоне»
Режиссер «Бэтмена» рассказал, как создавался облик Джокера в исполнении Барри Кеогана
7 хорроров, которые стоит посмотреть в кино этой весной
Netflix выпустил трейлер сериала «Голос желания» о первой телефонной секс-линии в Европе
Появился новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»
Весело, но слишком похоже на первый фильм: критики поделились отзывами о «Сонике 2 в кино»
Стоит ли смотреть второй сезон «Бриджертонов»?
«Самый постыдный момент в истории «Оскара»: как международные СМИ отреагировали на пощечину Уилла Смита
Вышел трейлер второго сезона британского сериала «Джентльмен Джек»
Зрительский рейтинг «Оскара» увеличился на 56% по сравнению с антирекордом прошлого года
28 марта 2022
Как шутили на церемонии про номинантов на «Оскар-2022»?
7 провальных нарядов знаменитостей на ковровой дорожке «Оскара-2022»
Все ли ненавидят Криса? Об отношениях Уилла Смита и Криса Рока
7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино
Хронология отношений Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит: от тайного романа до скандала на «Оскаре-2022»
Появилась подборка новых кадров из «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
Фильм Netflix «Диана: Мюзикл» стал обладателем антипремии «Золотая малина-2022»
Лина Хиди бежит от Сэма Уортингтона в трейлере триллера «9 жизней»
Танцы и пощечина: чем запомнится «Оскар-2022»
Уилл Поултер и Люси Бойнтон расследуют загадочное убийство в трейлере мини-сериала «Почему не Эванс?»
Лучшие и худшие герои сериала «Основание: Осман»
Второй сезон «Убийств в одном здании» выйдет летом
«Затерянный город» успешно стартовал в прокате, а мировые сборы «Бэтмена» достигли $672 млн
Лучшие образы «Оскара-2022», которые выделяются среди остальных
KION анонсировал премьеру криминальной драмы «Пласт» с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро
Уилл Смит ударил Криса Рока на сцене «Оскара» из-за шутки о Джаде Пинкетт Смит
Объявлены лауреаты «Оскара-2022»: лучшим фильмом признана драма «CODA: Ребенок глухих родителей»
26 марта 2022
Нарядные претенденты на «Оскар-2022» в номинации «Лучший дизайн костюмов»
25 марта 2022
9 интересных фактов о премии «Оскар-2022»
Новый сериал Halo: как он связан с видеоигрой и что обещает пилотная серия?
Тест: в какой категории ты бы смог получить «Оскар»?
Кино не бросаем: Киноафиша по-прежнему знает, что посмотреть
Советские и российские фильмы, получившие премию «Оскар»
Начались съемки «Миссии: невыполнима 8», бюджет седьмой части вырос почти до $300 млн
Вышел трейлер причудливой феминистской антологии «Рев» с Николь Кидман, Синтией Эриво и Элисон Бри
Появился первый кадр с Ливом Шрайбером из экранизации романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев»
KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022
Сет Роген сыграет с Биллом Мюрреем в комедийной драме «Все мы смертны»
Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II бегут от полиции и поют песню в новом трейлере боевика «Скорая»
Режиссер Мэтт Ривз показал 5-минутную удаленную сцену из «Бэтмена» с допросом Джокера
24 марта 2022
7 актрис, которые преуспели в карьере после сорока
В российский прокат вновь выйдут «Зеленая книга» и «Достучаться до небес»
Вышел трейлер триллера «Подельники» во главе с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко
Байопик о Мэрилин Монро «Блондинка» с Аной де Армас официально получил жесточайший рейтинг NC-17
Выживший в Освенциме боксер вновь выходит на ринг в трейлере байопика «Гарри Хафт: Последний бой»
Звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер выступит одной из ведущих церемонии «Оскар» 2022
Оскар Айзек разговаривает со своим альтер эго в новом трейлере сериала Marvel «Лунный рыцарь»
Появились первые фото с Николасом Кейджем в роли Дракулы из комедийного хоррора «Ренфилд»
10 сериалов, которые легко могли бы претендовать на «Оскар-2022»
По словам создателя «Очень странных дел», четвертый сезон сериала будет близок к хоррору
Жертва насилия добивается справедливости: KION представил новый трейлер сериала «Обоюдное согласие»
Как создавался великий фильм о семье и гангстерах: вышел новый трейлер мини-сериала «Предложение»
Клэр Фой и Пол Беттани обвиняют друг друга в измене в трейлере стильного мини-сериала «Очень британский скандал»
23 марта 2022
Молодую вдову преследуют страшные видения в трейлере хоррора «Мужчины»
Лучшие актеры и актрисы: первые роли в кино номинантов на «Оскар-2022»
В повторный прокат выйдет отреставрированная версия «Служебного романа» Эльдара Рязанова
Звезда «Охотников за привидениями: Наследники» Маккенна Грейс получила роль в мини-сериале «Друг семьи»
Джозеф Гордон-Левитт сыграет телеведущего Джонни Карсона в новом биографическом сериале
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Сериал «И просто так» официально продлен на второй сезон
Девушку-отшельницу обвиняют в убийстве в трейлере живописной детективной драмы «Там, где раки поют»
Студия MGM приобрела права на фильм Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе
Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» сняли с российского проката
22 марта 2022
Получите возможность пройти обучение на онлайн-интенсиве «Современное кино» в МШК!
Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов»
Что смотреть после «Платинового предела»: 10 похожих аниме
Режиссер «Морбиуса» был напуган перевоплощением Джареда Лето в вампира
Вышел трейлер документального фильма о взрослых, которые в школьном возрасте занимались травлей одноклассников
Яхья Абдул-Матин II снимется в драме «Я помогал истреблять людей»
Тест: кто ты из «Бриджертонов»?
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди дебютирует в режиссуре, сняв триллер «Вайолет»
Молодая художница спешит наслаждаться жизнью на фоне нацистской угрозы в трейлере мультфильма «Шарлотта»
Создатель «Бумажного дома» Алекс Пина готовит сериал на тему пандемии
Все, что вам нужно знать об «Оскаре-2022» и его главных номинантах
«Анчартед: На картах не значится» поднялся на пятую строчку в списке самых кассовых экранизаций видеоигр
Съемки сиквела «Годзиллы против Конга» начнутся в этом году в Австралии
Звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор получила роль в «Форсаже 10»
Кристина Риччи сыграет в сериале Тима Бертона «Уэнсдэй»
21 марта 2022
5 цитат из сериала «Исправление и наказание», которые вернут веру в людей
Где снимали сериал «Модный синдикат»?
О любви, сексе и молодости: вышел новый трейлер фильма Жака Одиара «Париж, 13-й округ»
На каком канале смотреть новый сериал «Исправление и наказание», о котором все говорят
Тест: кто ты из злодеев DC?
Мировые сборы «Бэтмена» приближаются к $600 млн
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей главный приз Гильдии продюсеров США
Однажды в Мексике: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Закат»
KION опубликовал специальную подборку авторских фильмов ко дню человека с синдромом Дауна
Вампирские хроники: приглашаем на показ фэнтези «Ампир V»
Звезда мюзикла «Тик-так… БУМ!» Александра Шипп сыграет с Марго Робби в фильме «Барби»
Боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом выйдет на две недели позже, чем планировалось
Джадд Апатоу работает над сиквелом комедийной мелодрамы «Любовь по-взрослому»
Не дошли до церемонии: кого прокатили по номинациям на «Оскар-2022»
Кристофер Ллойд получил роль в третьем сезоне «Мандалорца»
Стало известно, когда выйдут «Крик 6» и байопик о Бобе Марли
В разработку запущен четвертый сезон «Настоящего детектива»
18 марта 2022
Какая реальная история лежит в основе сериала «Джо против Кэрол»?
Вышел трейлер документального фильма о космической программе Илона Маска SpaceX
Почему София Буш ушла из сериала «Полиция Чикаго»: рассказываем обе версии
Крис Пайн назвал фильм «Подземелье драконов» смесью «Игры престолов» и «Принцессы-невесты»
7 поучительных фильмов про абьюзивные отношения
Аня Тейлор-Джой: интересные факты биографии завораживающей актрисы
Руперт Френд оказывается в центре шокирующего судебного разбирательства в трейлере сериала «Анатомия скандала»
Неузнаваемая Джессика Бил свидетельствует о совершенном преступлении в трейлере мини-сериала «Кэнди»
По данным СМИ, студия Marvel готовит перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
Кейли Куоко налаживает трезвую жизнь и подрабатывает на ЦРУ в первом трейлере второго сезона «Бортпроводницы»
Дэниэл Рэдклифф не хочет сниматься в киноверсии «Гарри Поттера и Проклятого дитя»
17 марта 2022
Сериалы, похожие на «Человека из дома напротив»
Где снимали сериал «Год культуры»?
Хотите «Всё везде и сразу»? Киноклуб Киноафиши приглашает на новый показ
Джон Бернтал возглавляет банду коррумпированных полицейских в трейлере мини-сериала «Мы владеем этим городом»
10 цитат Шерил Блоссом на все случаи жизни
Зои Салдана была растрогана до слез, посмотрев 20-минутный отрывок из «Аватара 2»
Александра Даддарио возглавила актерский состав сериала «Мэйфейрские ведьмы»
Николас Кейдж готов исполнить роль «устрашающего» злодея в сиквеле «Бэтмена»
10 сериалов, похожих на «Частный детектив Магнум»
Вышел трейлер мини-сериала об Уотергейтском скандале «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном
В онлайн-кинотеатре KION вышел канадский мультфильм «Гоу, Феликс»
Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет с Дакотой Джонсон в фильме Marvel «Мадам Паутина»
Netflix выпустит новый мультсериал о приключениях Кунг-фу Панды
Джоди Комер сыграет в драматическом мини-сериале от создателя «Не смотрите наверх»
16 марта 2022
5 лучших женских персонажей из аниме «Атака титанов»
Тест: Кто ты из злодеев Disney?
Киллер Лиам Нисон противостоит плохим парням и старению в трейлере боевика «Флешбэк»
Киноафиша рулит: Приглашаем на показ фильма «Сядь за руль моей машины»
Роуз Лесли рассказывает о своем необычном муже в трейлере сериала «Жена путешественника во времени»
Полицейские Омар Си и Лоран Лафитт берутся за новое дело в первом трейлере экшен-комедии «Шутки в сторону 2»
Молодой москвич превращается в вампира о получает доступ к власти в новом трейлере фильма «Ампир V»
Появились трейлеры российских мультфильмов «Финник» и «Суворов: Великое путешествие»
После ухода из России голливудских студий отечественные кинотеатральные сборы сократились на 38%
Майка Монро чувствует на себе посторонний взгляд в трейлере хоррор-триллера «Наблюдатель»
6 токсичных героинь, на которых мы раньше равнялись
Мэтт Бомер сыграет любовника Брэдли Купера в байопике «Бернстайн»
Первая супергероиня-мусульманка в MCU: вышел трейлер сериала «Мисс Марвел»
Бравый кот из «Шрэка» понимает цену жизни в первом трейлере мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание»
15 марта 2022
6 комедийных сериалов, похожих на фильм «Холоп»
Появился трейлер французского фэнтезийного сериала «Параллели»
В сериале «Оби-Ван Кеноби» должен был появиться Дарт Мол, но его удалили из сценария
Медицинский сериал «Новый Амстердам» завершится пятым сезоном
И снова «Власть пса»: объявлены победители премии Critics Choice Awards 2022
Человечество борется за выживание в новом трейлере фантастического сериала Halo
Тест: кто ты из анимационных персонажей Pixar?
Энсел Элгорт исследует преступный мир японской столицы в трейлере криминального сериала «Полиция Токио»
KION представил трейлер сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»
Стоит ли смотреть сериал Netflix «Части нее»: отзывы критиков и перспективы на будущее
12 сериалов про врачей, похожих на «Медики Чикаго»
Звезда «Властелина колец» Шон Эстин получил роль во втором сезоне «Молодого Скалы»
Амбициозная Кирнан Шипка противостоит Дайан Крюгер в трейлере сериала «Среди акул»
Реактивный еж спасает человечество от злобного Джима Керри в финальном трейлере «Соника 2 в кино»
14 марта 2022
10 фильмов Netflix, номинированных на «Оскар-2022»
Стоит ли смотреть фильм «Искушение»: отзывы критиков и долгий путь к зрителю
8 голливудских пар, которые расстались после длительного брака
Стоит ли смотреть мультсериал «Осатанелые»: отзывы критиков на спин-офф «Пацанов»
Кто играет взрослую маму в сериале «Как я встретила вашего папу»?
Уход Sony из России не должен повлиять на выход фильма «Ампир V»
Третий сезон «Академии Амбрелла» получил дату премьеры и первый тизер
После «Дюны 2» Дени Вильнев может взяться за экранизацию «Мессии Дюны»
Тест: кто ты из злодеев Marvel?
Пожилая пара противостоит деменции в трейлере нового фильма Гаспара Ноэ «Вихрь»
Лазер из глаз, супергерой Дженсен Эклс и танцы: вышел первый трейлер третьего сезона «Пацанов»
Чем интересен сериал «Не сработало» и стоит ли его смотреть?
Премия BAFTA 2022: Британская киноакадемия признала лучшим фильмом 2021 года «Власть пса»
«Это фильм о том, каково быть женщиной в патриархальном мире»: интервью с режиссером и актрисой картины «Удовольствие»
Где посмотреть фильмы-лауреаты ежегодной премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA 2022
Кинокомпания Sony вслед за Disney прекратила всякую деятельность в России
Netflix собирается выпустить сериал на основе фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Звезда «Армии мертвецов» Маттиас Швайгхёфер получил роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Режиссером «Дэдпула 3» выступит Шон Леви
11 марта 2022
Киноляпы и исторические неточности в сериале «Основание: Осман»
5 самых стильных турецких актрис и их секреты красоты
Дуэйн Джонсон дебютирует в рестлинге в трейлере второго сезона сериала «Молодой Скала»
7 комедийных сериалов, похожих на «И снова здравствуйте!»
Тест: Кто ты из героев «Звёздных войн»?
Коул Спроус и Лана Кондор улетают на Марс в трейлере фантастического ромкома Moonshot
Величайший злодей возвращается: появился первый кадр с Дартом Вейдером из мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»
Критики тепло приняли фильм «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом в роли путешественника во времени
Вместо «Бэтмена»: 15 фильмов, на которые стоит пойти в кино этой весной
В онлайн-кинотеатре KION вышел фильм «Событие», получивший главный приз Венецианского кинофестиваля
Остин Батлер претендует на роль Фейда-Рауты во второй части «Дюны»
Джимми Макгилл делает последний шаг к превращению в Сола Гудмана в трейлере финального сезона «Лучше звоните Солу»
10 марта 2022
5 лучших турецких исторических сериалов всех времен
15 интересных мартовских новинок кино на Okko
Стало известно, когда шестой сезон «Острых козырьков» выйдет на Netflix
Импозантная модель Эмми Россам приглашает заглянуть в ее жизнь в первом тизере мини-сериала «Ангелина»
Netflix продлил сериал «Викинги: Вальхалла» сразу на два сезона
Кристофер Эбботт и Алессандро Нивола получили роли злодеев в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
Николас Кейдж становится спецагентом ЦРУ в новом трейлере фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Ковбой Джош Бролин неистово молится в первом трейлере мистического вестерн-сериала «Внешние сферы»
Кинокомпания Warner Bros объявила о переносе «Аквамена 2», «Флэша» и «Черного Адама»
Студия Disney показала первый кадр из игрового ремейка «Пиноккио» с Томом Хэнксом в роли Джеппетто
7 многообещающих турецких сериалов, которые закрылись слишком рано
Энтони оказывается в любовном треугольнике в трейлере второго сезона «Бриджертонов»
HBO Max официально анонсировал спин-офф «Бэтмена» о Пингвине
В первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» показали новые локации, маленького Люка Скайуокера и Великого инквизитора
9 марта 2022
Дом, милый дом: 10 семейных комедий о вечных ценностях
Мэл Гибсон решает большую проблему в трейлере шпионского боевика «Агентская игра»
Вышел трейлер нового фильма Ричарда Линклейтера «Аполлон-10½: Приключение космического века»
Чем занимаются актеры сериала «Черная любовь» после завершения съемок?
Студия Warner Bros представила новый трейлер мультфильма «Суперпитомцы»
Мюзикл с Райаном Рейнольдсом и многое другое: Apple TV+ анонсировал свои ближайшие оригинальные проекты
Канал AMC анонсировал спин-офф «Ходячих мертвецов» о Мэгги и Нигане
Постапокалиптический боевик «Я – легенда» с Уиллом Смитом получит сиквел
В разработку запущен новый полнометражный фильм в рамках франшизы «Чужой»
«Сначала я решил не ввязываться в эту авантюру»: интервью с актером Яном Цапником
Ана де Армас и Бен Аффлек играют в опасную эротическую игру в трейлере триллера «Глубокие воды»
Тест: хорошо ли ты знаешь мир высокой моды из фильмов и сериалов?
Месть от кутюр: 8 сериалов про опасный мир моды
Флоренс Пью договаривается о роли принцессы Ирулан во второй части «Дюны» Дени Вильнева
За первые дни в прокате «Бэтмен» собрал свыше четверти миллиарда долларов
Стрим-сервис Netflix остановил работу в России
8 марта 2022
Что думает Памела Андерсон о сериале «Пэм и Томми»?
8 вдохновляющих отечественных фильмов про сильных женщин
10 прекрасных русских сериалов про женскую солидарность
7 марта 2022
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта
4 марта 2022
О чем новый сериал «Наш флаг означает смерть» и стоит ли его смотреть?
«Острые козырьки»: существовала ли реальная банда?
Что случилось с Риком Граймсом из «Ходячих мертвецов»?
Тест: Кто ты из сериала «Основание: Осман»?
Питер Гринуэй показал первый трейлер своего фильма «Пешком до Парижа»
Леди Гага, Зои Кравиц, Кевин Костнер и другие звезды примут участие в проведении церемонии «Оскар» 2022
Чарли Шин сыграет в сериале о голливудских звездах, которые хотят перезагрузить свою карьеру
Рэпер Джек Харлоу сыграет в ремейке фильма «Белые люди не умеют прыгать»
Что смотреть после того, как закончился сериал «Запретный плод»
«Внутри каждого мужчины есть такой вот Сережа». Интервью с Милошем Биковичем
Феминистка из 70-х берется за создание первого эротического журнала для женщин в трейлере сериала «Кокетка»
Сценарии сиквела «Главного героя» и третьего фильма об Эркюле Пуаро с Кеннетом Браной почти готовы
Автор «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж работает над новым сериалом
Стивен Спилберг был активно вовлечен в разработку сериала по видеоигре Halo
Глава 20th Century Studios уверяет, что «Аватару 2» не грозит новый перенос — фильм выйдет в этом году
Джонатан Грофф и Бен Элдридж получили роли в фильме М Найта Шьямалана «Стук в хижине»
Официально: Роберт Дауни — младший сыграет новую версию профессионального преступника Паркера
Появился новый трейлер фильма «Ты не будешь одинока» с Нуми Рапас в роли меняющей облик ведьмы
Спецагенты Крис Пайн и Тандиве Ньютон встречаются после долгой разлуки в трейлере шпионского триллера «Старые ножи»
3 марта 2022
5 комедийных сериалов, которые помогут отвлечься от насущных проблем
Paramount и продюсеры «Трансформеров» готовят фильм об иллюзионисте Гарри Гудини
Общественные работы оборачиваются ограблением в трейлере второго сезона «Нарушителей»
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный»
The Hollywood Reporter назвал актрис, претендующих на главную роль в байопике о Мадонне
Согласно опросу, «Человек-паук: Нет пути домой» — фаворит на первую в истории фанатскую премию «Оскар»
Детективный сериал «Вечеринка» продлен на второй сезон
«Люпен» стал еще одним сериалом Netflix, со съемок которого украли дорогостоящий реквизит
Режиссер Шон Леви уверен, что в «Проекте «Адам» Райан Рейнольдс показал лучшую актерскую игру в своей карьере
Чад Майкл Мюррэй стремится отомстить Брюсу Уиллису в трейлере боевика «Крепость 2»
Памела Андерсон анонсировала автобиографический документальный фильм
Эль Фаннинг обвиняют в смерти ее друга в новом трейлере сериала «Девушка из Плейнвилля»
Завершились съемки второго сезона «Благих знамений»
Онлайн-кинотеатр Megogo больше не будет работать в России
Фото: Эван Рэйчел Вуд получила роль Мадонны в байопике о «Странном Эле» с Дэниэлом Рэдклиффом
5 причин, из-за которых 9 сезон убил любовь к «Склифосовскому»
Продюсер «Бэтмена» обещает, что сиквел выйдет менее чем через пять лет
«Синее возмездие»: в новом тизере «Соника 2 в кино» спародировали «Бэтмена»
Джейсон Момоа поделился, что в «Форсаже 10» он сыграет злодея
Netflix опубликовал серию постеров с персонажами второго сезона «Бриджертонов»
Гари Олдман руководит командой шпионов-неудачников в трейлере сериала «Медленные лошади»
Фильм в фильме: Netflix выпустил метатизер комедии «Пузырь» со звездным актерским составом
15 фраз из сериала «Склифосовский» на все случаи жизни
Киллер Брэд Питт садится на поезд и знакомится с коллегами в первом трейлере комедийного боевика «Быстрее пули»
2 марта 2022
Тест: Кто ты из сериала «Склифосовский»?
10 интересных турецких сериалов, которые выйдут в 2022 году
Вместо «Бэтмена»: российские прокатчики вернут в кинотеатры кассовые отечественные фильмы
Ряд крупных зарубежных телекомпаний отказались от сотрудничества с Россией
Ученые раскрывают тайну реинкарнации в трейлере фантастического триллера «Колесница»
Видео: Пол Томас Андерсон снял очередной клип для рок-группы Haim, состоящей из Аланы Хаим и ее сестер
Персонажи «Затерянного города» получили индивидуальные постеры
Кристин Милиоти и Уильям Джексон Харпер сыграют главные роли в сериале «Курорт»
Сериал «Кайфтаун» продлен на третий сезон
Линдси Лохан сыграет еще в двух фильмах Netflix
Дети открывают в себе опасные сверхспособности в трейлере хоррора «Паранормальные»
7 популярных сериалов, которые плагиатит «Склифосовский»
Маленькие сводные сестры замышляют поссорить своих родителей в трейлере комедии «Моя ужасная сестра»
Американская киноакадемия назвала десять фильмов, лидирующих в борьбе за «народную» премию «Оскар» 2022
Эротический триллер «Глубокие воды» не выйдет в России
Учредители Каннского кинофестиваля отказались принимать официальные российские делегации
Согласно новым оценкам, стартовые мировые сборы «Бэтмена» могут составить порядка $225 млн
Альпинистка Наоми Уоттс спасает незнакомца в трейлере триллера о выживании «Бесконечная буря»
Сандру О настигает гнев ее умершей матери в трейлере хоррора «Умма»
Звезда «1883» Сэм Эллиотт жестко раскритиковал фильм «Власть пса» Джейн Кэмпион
Создатель «Мистера Робота» работает над сериалом на основе фильма Фрица Ланга «Метрополис»
Netflix прекратил работу над своими российскими проектами
Еще двое артистов пополнили каст фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос сыграет Калипсо в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
О чем новый сериал «Выбывшая» и какая реальная история легла в его основу?
Ариана Гринблатт получила роль в фильме «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом
Netflix выпустил новый трейлер фантастического фильма «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом
Paramount и Universal присоединились к другим голливудским студиям, снявшим свои фильмы с российского проката
1 марта 2022
Как найти актёров сериала «Эйфория» в инстаграм?
«Эйфорию» могут запретить в РФ? Разбираемся в ситуации
8 прекрасных фильмов о важности мира на Земле
Что случилось с Эшем в финале «Эйфории»?
Что означает концовка «Эйфории»: все знаменательные события финальной серии
Создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э Келли выпустит драматический сериал «Авалон»
Начались съемки четвертого сезона «Титанов»
«Эйфория» стала вторым самым популярным сериалом HBO, уступая только «Игре престолов»
Студия A24 выпустила красочный постер фантастического фильма «Всё везде и сразу»
Тейлор Шеридан подтвердил, что «1883» — мини-сериал, потому продолжения ждать не стоит
Студия Marvel опубликовала новый постер «Лунного рыцаря» с альтернативным обликом главного героя
Упавший с небес ребенок переворачивает жизнь своей матери в трейлере комедийного хоррор-сериала «Малютка»
Захватывающий, романтичный, атмосферный: появились первые отзывы о «Бэтмене» Мэтта Ривза
Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022
В отличие от «Безумного Макса: Дорога ярости», «Фьюриоса» будет трехактной драмой, а не фильмом о погоне
Фрэнк Грилло сыграет с Харви Кейтелем в экшен-триллере «Трудное дело»
Стартовали съемки второго сезона «Белого лотоса»
Звезда «Власти пса» Коди Смит-Макфи сыграет в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
6 оскароносных фильмов Netflix, которые можно посмотреть дома
Майкл Дуглас сыграет отца-основателя США Бенджамина Франклина в мини-сериале от Apple
Сэм Мендес приступил к съемкам фильма «Империя света»
Патрик Стюарт подтвердил появление Профессора Икс в «Докторе Стрэндже 2»
Продюсерская компания Брэда Питта готовит «Битлджус 2» с Майклом Китоном и Вайноной Райдер
Руперт Френд сыграет злодея в фантастическом фильме Зака Снайдера «Мятежная Луна»
Крупнейшие голливудские студии останавливают выпуск своих фильмов в России
Магл получает волшебную палочку в новом трейлере «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
Студия Warner Bros отменила выпуск «Бэтмена» в российский прокат за день до премьеры
Джаред Лето учится контролировать свои опасные суперспособности в финальном трейлере «Морбиуса»
