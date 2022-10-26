Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей Marvel и DC

Джеймс Кэмерон полагает, что персонажам супегроейских вселенных Marvel и DC не хватает «зрелости». Об этом режиссер сказал в свежем интервью The New York Times, посвященному его новому фильму «Аватар: Путь воды».

Действие картины разворачивается через 15 лет после финала оригинального «Аватара», поэтому Кэмерону было необходимо показать на экране зрелость своих главных героев Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). По словам режиссера, именно такого чувства ему не хватает при просмотре современных супергеройских фильмов:

«Сейчас Зои и Сэм играют родителей, 15 лет спустя. В первом фильме персонаж Сэма веселился и совершал безумные поступки. Например, он приручил огромного летающего монстра. Героиня Зои прыгала с деревьев со слепой надеждой, что она приземлится на большие красивые листья, которые смягчат ее падение. Но когда ты становишься родителем, ты перестаешь себя так вести. Поэтому я, как родитель пятерых детей, спрашиваю: «Что произойдет с персонажами кинокомиксов, когда они повзрослеют и осознают, какая ответственность на них лежит?»

Кэмерон считает, что персонажам комиксов попросту чужды чувства обычных людей:

«Когда я смотрю большие захватывающие фильмы Marvel и DC, то я вижу, что для создателей абсолютно не имеет значения, сколько лет их персонажам, все они ведут себя как студенты. У них есть семьи, есть отношения, но в практическом смысле их на самом деле нет. Они никогда не думают о том, чтобы оставить эту опасную жизнь, чтобы заботиться о своих детях. Где же все те вещи, которые заземляют нас и дают нам силу, любовь и цель? Эти персонажи не испытывают этих чувств, и я думаю, что это неправильный способ снимать фильмы».

Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоится 16 декабря.