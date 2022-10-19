Фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» выйдет в широкий американский прокат накануне Рождества

Студия Paramount Pictures ожидает от «Вавилона» Дэмьена Шазелла большую коммерческую отдачу. Изначальный план состоял в том, чтобы показать ленту в избранных кинотеатрах на Рождество, а полноценный релиз организовать в первую неделею 2023 года. Сейчас кинокомпания настолько уверена в успехе нового проекта от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости», что решила перенести широкую премьеру на более выгодную и конкурентную дату — $78-миллионная ретро-драма стартует в Северной Америке 23 декабря.

В битве за внимание западной аудитории в этот период вместе с «Вавилоном» сойдутся мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание», байопик об Уитни Хьюстон и выходящий в середине месяца сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона.

«Вавилон» будет представлять собой масштабное зрелище о непомерных амбициях и разврате, которая развернется на фоне перехода кинематографа к звуку. В центре сюжета окажется молодой мексиканец по имени Мэнни Торрес (Диего Калва Эрнандес), на чьих глазах в буквальном смысле творится история. Судьба сводит персонажа с уважаемым актером-алкоголиком Джеком Конрадом (Брэд Питт) и пылкой старлеткой Нелли Ларой (Марго Робби). После знакомства с новыми друзами главный герой станет свидетелем ряда важных событий и ощутит на себе порочную энергию старого Голливуда.