Павел Прилучный сотрудничает с медиумом Лизой Моряк в трейлере сериала «Сны»
Новый мистический детектив со звездным актерским составом зрители смогут увидеть всего через две недели.
Стриминговый сервис Premier от ТНТ поделился новым трейлером своего будущего мистического детектива «Сны».
Главные герои — внештатная сотрудница правоохранительных органов Женя Журавлева и капитан полиции Макаров. Женя обладает необычной сверхъестественной способностью: если она уснет в месте, где кто-то умер, то во сне сможет увидеть, как именно погиб этот человек. Ее напарник Макаров считает эту способность прекрасным даром, который может служить на благо обществу, в то время как сама девушка видит в ней лишь личное проклятье. Вместе героям предстоит распутывать криминальные загадки, которые не могут быть решены без обращения к потусторонним силам, а также узнать тайну происхождения дара Жени и понять, что ее сны на самом деле совсем не то, чем кажутся.
Ведущие роли в сериале исполнили Лиза Моряк, которая может быть известна многим по шоу «Нагиев на карантине» и «Нагиев на каникулах», и звезда франшизы «Мажор» Павел Прилучный. Ранее актеры уже играли вместе в «Жизни по вызову».
Режиссер проекта — Давид Дадунашвили, автор недавней популярной комедии «Ресторан по понятиям» с Владимиром Вдовиченковым и Дмитрием Дюжевым. Сценаристом сериала выступила Анна Кулаева, для которой эта работа стала дебютной.
Сериал «Сны» выйдет на стриминговом сервисе Premier 3 ноября 2022 года.