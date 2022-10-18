Павел Прилучный сотрудничает с медиумом Лизой Моряк в трейлере сериала «Сны»

Стриминговый сервис Premier от ТНТ поделился новым трейлером своего будущего мистического детектива «Сны».

Главные герои — внештатная сотрудница правоохранительных органов Женя Журавлева и капитан полиции Макаров. Женя обладает необычной сверхъестественной способностью: если она уснет в месте, где кто-то умер, то во сне сможет увидеть, как именно погиб этот человек. Ее напарник Макаров считает эту способность прекрасным даром, который может служить на благо обществу, в то время как сама девушка видит в ней лишь личное проклятье. Вместе героям предстоит распутывать криминальные загадки, которые не могут быть решены без обращения к потусторонним силам, а также узнать тайну происхождения дара Жени и понять, что ее сны на самом деле совсем не то, чем кажутся.

Ведущие роли в сериале исполнили Лиза Моряк, которая может быть известна многим по шоу «Нагиев на карантине» и «Нагиев на каникулах», и звезда франшизы «Мажор» Павел Прилучный. Ранее актеры уже играли вместе в «Жизни по вызову».

Режиссер проекта — Давид Дадунашвили, автор недавней популярной комедии «Ресторан по понятиям» с Владимиром Вдовиченковым и Дмитрием Дюжевым. Сценаристом сериала выступила Анна Кулаева, для которой эта работа стала дебютной.

Сериал «Сны» выйдет на стриминговом сервисе Premier 3 ноября 2022 года.