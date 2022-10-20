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Киноафиша Новости Лакит Стэнфилд и Омар Си снимутся в фильме «Книга Кларенса»

Лакит Стэнфилд и Омар Си снимутся в фильме «Книга Кларенса»

20 октября 2022 13:42
Лакит Стэнфилд и Омар Си снимутся в фильме «Книга Кларенса»

Режиссер вестерна «Тем больнее падать» готовит новый проект.

Создатель остросюжетного вестерна Netflix «Тем больнее падать» Джеймс Сэмюэл определился со своим следующим проектом и его центральными звездами. Как сообщает Deadline, кинематографист возглавит съемки картины «Книга Кларенса» (The Book of Clarence), а ведущие роли сыграют номинант на премию «Оскар» Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия») и звезда сериала «Люпен» Омар Си.

Подробности сюжета пока тщательно скрываются, но известно, что действие развернется в библейскую эпоху, а Стэнфилд воплотит образ заглавного героя по имени Кларенс. Для актера это будет уже второе сотрудничество с постановщиком после «Тем больнее падать», где он сыграл злого стрелка. Информации о роли, которая досталась Си, пока нет.

О предстоящей картине Сэмюэл сказал следующее:

«Помните все эти библейские эпики, действие которых происходит параллельно тому, что описано в Библии? От «Десяти заповедей», «Величайшей из когда-либо рассказанных историй», «Самсона и Далилы» и до «Бен-Гура». Подобным фильмом будет и «Книга Кларенса» — это воистину веселая феерия».

Помимо режиссуры, Сэмюэл самостоятельно написал сценарий и выступает исполнительным продюсером проекта. Производственный процесс будет курировать студия Legendary Pictures. Дата начала съемок пока не установлена.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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