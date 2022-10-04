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Киноафиша Новости Фильму «Нуучча» Владимира Мункуева вновь отказали в прокате

Фильму «Нуучча» Владимира Мункуева вновь отказали в прокате

4 октября 2022 12:31
Фильму «Нуучча» Владимира Мункуева вновь отказали в прокате

Скандальная картина вновь была убрана из расписания кинотеатров.

Согласно новым данным российского бизнес-издания «Бюллетень кинопрокатчика», драме «Нуучча» якутского режиссера Владимира Мункуева было вновь отказано в прокате на территории РФ. Ранее фильм столкнулся с целой волной общественной критики, особенно в Якутии.

Действие картины разворачивается в XIX веке. Фильм посвящен якутской семье, живущей в маленькой деревне. Супруги давно мечтали завести ребенка, но их первенец умер еще во младенчестве из-за тяжелых условий жизни в Сибири. Местный чиновник решает поселить в их дом русского каторжника, который сразу же начинает устанавливать там свою власть. Фильм был удостоен номинаций на главные призы ведущих мировых кинофестивалей, включая российский «Кинотавр» и чешский фестиваль в Карловых варах.

Противниками ленты не понравилось, что она сталкивает между собой представителей русского и якутского народов, тем самым, по их мнению, очерняя и тех, и других. Министерство культуры Якутии даже вынуждено было устроить общественные слушанья по поводу фильма.

Сам же Мункуев считает, что причина негатива по поводу картины кроется в глубинных комплексах якутского народа.

Из-за разговорившихся скандалов ленту уже переносили с весны на осень 2022 года, премьера должна была состояться 13 октября. Была ли она так же перенесена или полностью отменена — пока неизвестно.

Фото: Look Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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