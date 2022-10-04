Уилл Смит спасается от рабства в трейлере исторической драмы «Освобождение»

Компания Apple выпустила первый трейлер и объявила дату выхода фильма Антуана Фукуа «Освобождение». Мировая премьера исторической драмы с Уиллом Смитом в главной роли состоится 2 декабря, а 9 декабря картина станет доступна на Apple TV+.

Фильм «Освобождения» основан на реальных событиях времен Гражданской войны в США. Главный герой — беглый раб Питер, который решил уйти от своих хозяев-конфедератов, чтобы присоединиться к северянам и их борьбе за свободу. Однако для этого ему придется пересечь опасные болота Луизианы и скрыться от вооруженных охотников за головами.

Кроме Смита в картине также сыграли Бен Фостер («Поезд на Юму»), Грант Уитни Харви («Сверхъестественное») и Дэвид Денман («Крупная рыба»).

Как режиссер Фукуа известен в первую очередь благодаря своим культовым фильмам «Тренировочный день», «Стрелок» и «Великий уравнитель».

«Освобождение» станет первым проектом Смита со времен скандального инцидента на «Оскаре», когда актер ударил ведущего Криса Рока на сцене в прямом эфире. Хотя Смит уже принес публичные извинения за свои действия, киноакадемия запретила ему принимать участие в церемонии ближайшие 10 лет. Apple планировала отложить выпуск «Освобождения» до 2023 года, чтобы не попасть под шквал общественной критики, но, судя по всему, компания все же пересмотрела свое решение.