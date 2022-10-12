Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»

Рекламная кампания «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» набирает обороты. Накануне студия Marvel презентовала серию постеров продолжения и свежий проморолик. На плакатах запечатлены все основные действующие лица, а что касается видео, то в нем актеры и режиссер Райан Куглер почитают память покойного Чедвика Боузмана. Постановщик и творческая команда обещают по-настоящему увлекательный и достойный оригинала сиквел.

Фильм начнется с похорон короля Т’Чаллы (Боузман). Спрятанное внутри Африки государство в самый неподходящий момент оказывается под большим ударом. После того как родину вибраниума открыли миру, появилось множество охотников за ее многочисленными ресурсами. Внешние угрозы побуждают к активным действиям и негативно настроенного водного правителя Нэмора (Теноч Уэрта) — из-за расхождений во взглядах принц морского королевства Талокан вступает с народом Ваканды в ожесточенный конфликт. Разбираться с этой непростой ситуацией предстоит Шури (Летишиа Райт), а помогать ей будут: королева Рамонда (Анджела Бассетт), Накия (Лупита Нионго), Эверетт Росс (Мартин Фриман), Рири Уильямс (Доминик Торн), М’Баку (Уинстон Дьюк) и Окойе (Данай Гурира).

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» стартует в кинотеатрах 11 ноября.