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Киноафиша Новости Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»

Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»

12 октября 2022 15:20
Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»

Также появилась порция плакатов с персонажами сиквела.

Рекламная кампания «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» набирает обороты. Накануне студия Marvel презентовала серию постеров продолжения и свежий проморолик. На плакатах запечатлены все основные действующие лица, а что касается видео, то в нем актеры и режиссер Райан Куглер почитают память покойного Чедвика Боузмана. Постановщик и творческая команда обещают по-настоящему увлекательный и достойный оригинала сиквел.

Фильм начнется с похорон короля Т’Чаллы (Боузман). Спрятанное внутри Африки государство в самый неподходящий момент оказывается под большим ударом. После того как родину вибраниума открыли миру, появилось множество охотников за ее многочисленными ресурсами. Внешние угрозы побуждают к активным действиям и негативно настроенного водного правителя Нэмора (Теноч Уэрта) — из-за расхождений во взглядах принц морского королевства Талокан вступает с народом Ваканды в ожесточенный конфликт. Разбираться с этой непростой ситуацией предстоит Шури (Летишиа Райт), а помогать ей будут: королева Рамонда (Анджела Бассетт), Накия (Лупита Нионго), Эверетт Росс (Мартин Фриман), Рири Уильямс (Доминик Торн), М’Баку (Уинстон Дьюк) и Окойе (Данай Гурира).

Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»
Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»
Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» стартует в кинотеатрах 11 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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