31 июля 2022
7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой
30 июля 2022
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
29 июля 2022
Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство»
Шарлиз Терон может сыграть в байопике о писателе-фантасте Филипе Дике
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko
Франшиза «Рокки»: релиз «Крида 3» смещен на 2023 год, в разработку запущен спин-офф «Драго»
Беги из спальни: 5 «постельных» сцен, которые не стоит повторять
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в «Аквамене 2»
28 июля 2022
Киллиан Мерфи готовится изменить мир в первом тизере «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
Норма Джин через силу играет Мэрилин Монро в трейлере байопика «Блондинка»
15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра
10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать
Режиссер «Круиза по джунглям» и «Черного Адама» снимет экшен-триллер с Тэроном Эджертоном
Жизнь и смерть Дианы сквозь призму СМИ: вышел трейлер документального фильма «Принцесса»
Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь сыграют в мини-сериале «Машина»
Появились новые промофото Аны де Армас в образе Мэрилин Монро из фильма «Блондинка»
Супергерой Сильвестр Сталлоне борется с преступностью в трейлере боевика «Самаритянин»
27 июля 2022
Шестой сезон «Рика и Морти» получил дату премьеры
Шокирующие преображения: эти 10 актеров воплотили на экране свою полную противоположность
Деревянный мальчик с чужой душой: вышел трейлер мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Фильм «Мстители: Династия Канга» снимет режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон
Премьера фильма «Убийцы цветочной луны» может состояться на следующем Каннском кинофестивале
Кейт Уинслет исполнит главную роль в мини-сериале «Дворец»
Педро Паскаль и Дэвид Харбор снимутся в мини-сериале «Судебный процесс моего дантиста»
Дайан Крюгер и Рэй Николсон заводят опасный роман в трейлере триллера «Как гром среди ясного неба»
Кевин Харт и Марк Уолберг устраивают безумные развлечения в трейлере комедии «Время для себя»
Netflix разрабатывает сиквел и спин-офф «Серого человека»
Тест: кто ты из сериала «Офис»
26 июля 2022
Миа Гот упивается насилием в трейлере хоррора «Перл»
Рыцарь Бен Фостер совершает ратные подвиги в трейлере фильма «Средневековье»
Слепому человечеству грозит новая угроза в трейлере финального сезона «Видеть»
В разработку запущен сериал по фэнтезийному циклу «Эрагон»
Сара Полсон сыграет в хоррор-триллере «Пыль»
Появился первый кадр с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг из фильма «Белый шум»
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ
Дирижер Кейт Бланшетт растворяется в музыке в трейлере драмы «Тар»
25 июля 2022
Морфей демонстрирует силу снов в новом трейлере сериала «Песочный человек»
Луи знакомится с Лестатом в трейлере сериала «Интервью с вампиром»
Российская комедия «Молодой человек» выйдет в онлайн-кинотеатре KION
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру
Marvel на фестивале Comic-Con: трейлер «Черной Пантеры 2», новые «Мстители» и многое другое
Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя
«Порожденный гневом»: вышел новый трейлер «Черного Адама»
Супергеройская семья сражается с Хелен Миррен и драконом в трейлере «Шазама! 2»
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
24 июля 2022
7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть
Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка
23 июля 2022
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»
Балрог и восхождение Саурона: вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Киану Ривз подтверждает свою готовность убивать врагов в первом трейлере «Джона Уика 4»
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером
22 июля 2022
Юмор, достойный «Оскара»: 5 лучших комедийных сериалов последних лет
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
Киану Ривз молится перед зубодробительным экшеном на первом кадре из «Джона Уика 4»
ТОП-5 бриллиантовых колец из популярных фильмов
Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко»
21 июля 2022
Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
Зло возвращается: вышел трейлер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный»
Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»
Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд
Стал известен сюжет нового фильма Уэса Андерсона «Астероидный город»
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы
Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона»
20 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада»
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны»
Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION
Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel
Стало известно, когда выйдут «Мадам «Паутина», «Астрал 5» и «Тихое место: День первый»
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Финальная битва с Майклом Майерсом: вышел первый трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»
Уиллем Дефо и Камила Морроне снимутся в режиссерском дебюте Патриши Аркетт
«Базз Лайтер» получил дату релиза на стриминге
Эдди Мерфи сыграет в праздничной комедии Candy Cane Lane
19 июля 2022
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»
Самый амбициозный проект Джордана Пила: в сети появились первые отзывы о фильме «Нет»
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»
Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air
Изначально «Джон Уик» задумывался как история о 75-летнем персонаже
Питер Динклэйдж снимется в «Голодных играх: Баллада о певчих птицах и змеях»
Начались съемки «Дюны 2», фильм обзавелся официальным синопсисом
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
18 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый
17 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший?
Ошеломили признанием: 11 популярных актеров, которые не получили роль своей мечты
16 июля 2022
Жади – дура, а Лукас – нарцисс: как «Клон» годами обманывал зрительниц
Страшно романтично: 5 поступков в мелодрамах, которые в жизни совершили бы только маньяки
15 июля 2022
Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?
О чем новый мультсериал «Фарзар» и стоит ли его смотреть?
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бесстыдном» плагиате
Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»
Молодая монахиня противостоит дьяволу в трейлере фильма ужасов «Зловещий свет»
Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»
Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира»
Журналистки расследуют преступления Харви Вайнштейна в трейлере драмы «Она сказала»
Вот это поворот: 5 неожиданных твистов в «Гарри Поттере», которые необходимо обсудить
14 июля 2022
Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Skillbox Holding выпустил документальный фильм, посвященный ресоциализации бывших заключенных
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
О чем новый сериал «Обитель зла» и кому стоит его посмотреть?
Приступая к съемкам «Достать ножи», Джейми Ли Кертис предвзято отнеслась к Ане де Армас
По словам Райана Гослинга, у его Кена из «Барби» «нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома»
5 причин, почему иностранцы считают нашу сказку «Морозко» психоделом
Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник»
Эстер начинает свои страшные дела в трейлере фильма ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва»
13 июля 2022
Вышел первый трейлер фильма Роба Зомби «Семейка монстров»
Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард снимет комедийный хоррор «Адское лето»
Джеймс Франко сыграет ведущую роль в драме о взрослении «Я, ты»
Элисон Бри отправляется в хаотичное путешествие по Италии в трейлере комедии «Раскрути меня»
Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк получил роль в сериале Marvel «Железное сердце»
Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью»
Фиктивный брак оборачивается любовью в трейлере мелодрамы «Пурпурные сердца»
Микки Рурк раскритиковал Тома Круза, назвав его «бесполезным»
Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
12 июля 2022
12 моментов в советских мультфильмах, которые могут оставить детскую травму
Детективный сериал «Убийства в одном здании» продлен на третий сезон
Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «Пятидесяти оттенков серого»
Disney выпустит документальный сериал о корейской группе BTS
Жизнь после Marvel: 5 будущих проектов от братьев Руссо, которые все ждут
11 июля 2022
Джейми Фокс зарабатывает на жизнь истреблением вампиров в трейлере боевика «Дневная смена»
Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет?
Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер
Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10
Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом
«Капитан Америка 4» с Энтони Маки обзавелся режиссером
Морган Фриман и Жюльет Бинош спасают похищенную девочку в трейлере триллера «Райское шоссе»
Появился новый взрывной тизер шпионского боевика «Серый человек»
В онлайн-кинотеатре KION выйдет военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне»
Прогноз оправдался: «Тор: Любовь и гром» собрал за первые выходные свыше $300 млн
5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
Майлз Теллер обсуждал с Томом Крузом возможность третьей части «Топ Гана»
10 июля 2022
От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино
Эти 7 актёров были богатыми, но скатились в нищету: гляньте, что с ними стало
Телепрограмма на сегодня, 10 июля 2022 для всех каналов
9 июля 2022
10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Телепрограмма на сегодня, 9 июля 2022 для всех каналов
8 июля 2022
Охлади свой пыл: 10 рецептов освежающих напитков из любимых фильмов
Все, везде и сразу: Мишель Йео в хаосе мироздания
Квентин Тарантино показывал своему двухлетнему сыну «Гадкого я 2» и «Свинку Пеппу»
Как трудно найти того самого человека: вышел трейлер ромкома «Свадебный сезон»
Что не так с «Пацанами»: 11 фактов из оригинальных комиксов, которые шокируют поклонников сериала
Невезучая девушка встречает говорящего кота в трейлере мультфильма «Удача»
Стивен Ян сыграет с Робертом Паттинсоном в научно-фантастическом триллере Пона Джун-хо
Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу»
7 июля 2022
Умер известный голливудский актер Джеймс Каан
Непобедимая Мишель Йео: 10 фильмов с малазийской актрисой
Кристиан Слэйтер, Джина Дэвис и Кайл МакЛоклен получили роли в фильме «Остров кисок»
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»
Обри Плаза погружается в криминальный мир в трейлере триллера «Преступница Эмили»
7 ролей Рэйчел Вайс, за которые она была номинирована на престижные награды
Студент попадает в волшебный мир оперы Моцарта в трейлере фэнтезийного фильма «Волшебная флейта»
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Эволюция Черепашек-ниндзя»
Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю»
Рэнделл начинает съемки собственного фильма в первом трейлере «Клерков 3»
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel
Кристиана Бэйла и Марго Робби обвиняют в преступлении в трейлере фильма «Амстердам»
Воительница Виола Дэвис защищает Африку в трейлере исторического фильма «Женщина-король»
6 июля 2022
Тест: к какому психологу из сериалов вам стоит обратиться?
8 самых нашумевших фильмов первой половины 2022 года, которые уже есть в сети
Шокирующее камео: стало известно содержание сцен после титров из «Тора: Любовь и гром»
Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном
Вуди Аллен планирует снять франкоязычный фильм в Париже, но пока не нашел финансирование
Подтвердился слух, что в фильме «Барби» будет несколько версий Барби и Кена
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах
Крис Эванс сыграет с Эмили Блант в фильме Pain Hustlers
5 июля 2022
11 знаменитостей, которые живут скромно, несмотря на огромные доходы
Акула охотится на группу девушек в трейлере триллера «Открытое море: Монстр глубины»
Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU
Как снять первый документальный фильм: ожидания vs реальность
Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона
Объявлен состав жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС
На новом кадре из «Аватара: Путь воды» показали детей Джейка и Нейтири
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал
4 июля 2022
Каким будет 5 сезон «Очень странных дел»: когда выйдет, актерский состав, подробности сюжета
«Пункт назначения 6» отойдет от привычной для франшизы формулы
Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE
«Безумный Макс» среди снегов: вышел трейлер постапокалиптического триллера «Полярная звезда»
Джеймс Кэмерон сравнил сиквелы «Аватара» с «Властелином колец»
Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе?
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»
Четвертый сезон «Очень странных дел» бьет рекорды популярности на стриминге
Съемки «Дюны 2» начнутся уже в этом месяце
2 июля 2022
9 жизненных уроков, которые мы получили из сериалов
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»
1 июля 2022
Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором
«Мир Дикого Запада»: краткое содержание предыдущих сезонов
Кристин Милиоти и Уильям Джексон Харпер сталкиваются с давней загадкой в трейлере сериала «Курорт»
О чем новый сериал «Список смертников» и стоит ли его смотреть?
Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето?
Дженнифер Коннелли и Бен Уишоу сыграют в черной комедии «Плохое поведение»
Релиз «Дюны 2» отложен, сиквел «Годзиллы против Конга» получил дату премьеры
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
