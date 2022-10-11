Вышел трейлер третьего сезона комедийного сериала «Мистический квест»

В новых эпизодах у персонажей будет много бытовых сложностей и встреча с Джо Манганьелло.

Потоковый сервис Apple TV+ представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Мистический квест», в котором ведущим персонажам предстоит разбираться с еще большим количеством разнообразных трудностей. Новые эпизоды начнут выходить с 11 ноября.

В многосерийной комедии рассказывают о мире разработчиков видеоигр, основные задачи которых заключаются в создании мифов, легенд и персонажей. Но самые ожесточенные сражения происходят далеко не в компьютерной реальности, а в офисных кабинетах.

В следующем сезоне Иэн (Роб МакЭлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) будут курировать свою компанию GrimPop Studios. Дане (Имани Хаким) же придется оказаться между двух огней, выполняя роль посредника, а постоянные недовольства начальства очень усложнят ее жизнь. Дэвид (Дэвид Хорнсби) начнет привыкать к должности главы проекта «Мистический квест», в то время как Джо (Джесси Эннис) придется ему ассистировать — он станет еще воинственнее, чем когда-либо. Кэрол (Наоми Экперигин) придется разбираться со своими новыми обязанностями, а Рэйчел (Эшли Берч) — преодолевать свои моральные принципы. Исправившийся после тюрьмы Брэд (Дэнни Пуди) попытается снова вернуться в общество.

Создателями проекта выступают авторы ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Роб МакЭлхенни, Меган Ганз и Чарли Дэй. В числе гостей сезона — Джо Манганьелло в роли самого себя.