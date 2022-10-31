Эмилия Кларк сыграет жену Оскара Уайльда в фильме «Идеальная жена»

Как сообщает Variety, Эмилия Кларк утверждена на главную роль в фильме «Идеальная жена». Актриса сыграет Констанс Ллойд, ирландскую писательницу и жену Оскара Уайльда.

О сюжете предстоящей картины пока данных нет. Разработкой проекта занимается компания Embankment Films, участвовавшая в создании фильмов «Отец» и «Сын» Флориана Зеллера.

Ллойд вошла в историю как писательница и феминистка, принимавшая активное участие в движении за реформу общественного дресс-кода, которая позволила женщинам одеваться в удобную одежду, а не удушающие викторианские платья той эпохи. Ллойд вышла замуж за Уайльда в 1884 году, у пары родилось двое сыновей. Однако после того, как писатель получил тюремный срок за гомосексуальность, Ллойд дистанцировалась от мужа и переехала в Швейцарию со своими детьми.

Режиссером картины выступит Софи Хайд, создательница фильмов «Любовь по вызову» с Эммой Томпсон, «Дикие» с Холлидей Грейнджер и «52 вторника» с Тильдой Кобэм-Херви.

Кларк в первую очередь известна по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». В ближайшем будущем актрису можно будет увидеть в биографическом фильме «Маккарти» Вацлава Мархоула, посвященном опальному американскому сенатору Джозефу Маккарти. В этой картине Кларк сыграла главную роль в паре с Майклом Шенноном.