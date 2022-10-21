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Киноафиша Новости Релиз фильма «Гарольд и фиолетовый мелок» перенесен на лето 2023 года

Релиз фильма «Гарольд и фиолетовый мелок» перенесен на лето 2023 года

21 октября 2022 17:02
Релиз фильма «Гарольд и фиолетовый мелок» перенесен на лето 2023 года

Семейную картину выйдет в один день с пятой частью «Индианы Джонса».

Студии Sony и Columbia Pictures перенесли дату премьеры семейного фэнтези «Гарольд и фиолетовый мелок», главные роли в котором сыграли Закари Ливай («Шазам!») и Зои Дешанель («500 дней лета»). Изначально картину планировали выпустить в кинотеатры 27 января следующего года, но в итоге релиз отсрочили до 30 июня 2023-го. Столь радикальный перенос может свидетельствовать о большом кассовом потенциале ленты и уверенности в ней создателей.

При изначальной дате релиза «Гарольду и фиолетовому мелку» должен был противостоять в прокате среднебюджетный боевик с Джерардом Батлером «Самолет», но теперь фильм выйдет в прокат одновременно с пятой частью «Индианы Джонса», у которой очень большие коммерческие перспективы и запредельный уровень ожиданий.

В основу сюжета «Гарольда и фиолетового мелка» легла классическая детская книга Крокетта Джонсона, опубликованная в середине прошлого века. В оригинале речь идет о юном мальчугане Гарольде. У главного героя есть одна уникальная особенность — любопытный юнец является счастливым обладателем волшебного фиолетового мелка. Благодаря этому мальчик создает вокруг себя целые миры. Насколько сильно содержание киноверсии будет расходиться с первоисточником, пока неизвестно.

Режиссером выступает двукратный номинант на премию «Оскар» Карлос Салдана («Фердинанд», «Рио», «Ледниковый период»). Сценарий написали авторы комедии «Ночь в музее: Секрет гробницы» Давид Гийон и Майкл Хандельман. На правах исполнительного продюсера выступает Джон Дэвис («Круиз по джунглям»). В основной каст также вошли Таня Рейнольдс, Камилла Гуати, Лил Рел Ховери и Рави Патель.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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