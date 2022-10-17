Победителем фестиваля Russian Film Week стал фильм «Мама, я дома» с Юрой Борисовым

В Париже завершился небольшой кинофестиваль Russian Film Week, проходивший в столице Франции с 14-го по 16 октября. Фильмом-победителем смотра стала волнующая драма Владимира Битокова «Мама, я дома» с Юрой Борисовым и Ксенией Раппопорт в главных ролях.

В программу мини-фестиваля также вошли «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, «Купе номер шесть» Юхо Куосманнена, «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Молоко птицы» Евгения Марьяна и «Сказка» Александра Сокурова.

Действие «Мама, я дома» разворачивается в Кабардино-Балкарии. В центре сюжета — обыкновенная женщина по имени Тоня (Раппопорт). Главная героиня работает водителем автобуса на окраине Нальчика. Ее взрослый сын уехал воевать по контракту в Сирию, и она с нетерпением ждет его возвращения. Внезапно приходит трагическое известие — Тони сообщают, что ее ребенок погиб. Отказываясь в это верить, женщина начинает вести изнурительную борьбу с требованием вернуть ей сына. В момент полнейшего отчаяния, на пороге дома скорбящей матери внезапно появляется загадочный незнакомый молодой человек (Борисов).

Фестиваль Russian Film Week проводится с 2015 года. Картина «Мама, я дома» доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, START, KION и Wink.