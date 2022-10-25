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Киноафиша Новости Дэвид Теннант поделился впечатлениями от возвращения к образу Доктора Кто

Дэвид Теннант поделился впечатлениями от возвращения к образу Доктора Кто

25 октября 2022 11:57
Дэвид Теннант поделился впечатлениями от возвращения к образу Доктора Кто

Актер боялся, что ему будет сложно вновь войти в ритм сериала.

Дэвид Теннант поделился впечатлениями от временного возвращения к главной роли в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто». Актер вновь сыграл знаменитого путешественника во времени в специальном эпизоде шоу The Power of Doctor («Сила Доктора»), который вышел в эфир в прошлое воскресенье, 23 октября.

Во время своего недавнего выступления на BBC Today Теннант сказал, что до съемок он был обеспокоен тем, что ему будет трудно снова войти в ритм шоу:

«Я был взволнован, что мне будет трудно снова войти в ритм, но это оказалось довольно просто сделать. Нам удалось сохранить суть шоу, и теперь зрители по всему миру смогут увидеть этот захватывающий момент возвращения, которого точно стоило ждать. «Доктор Кто» был одним из самых замечательных проектов в моей жизни, он стал важной частью меня. Поэтому вновь быть частью этого шоу, отправиться в путешествие, вернуться к нему, когда я думал, что оно для меня стало лишь воспоминанием, стало невероятным подарком судьбы».

Доктор в исполнении Теннанта и его верная помощница Донна Ноубл, сыгранная Кэтрин Тейт, появятся еще в трех специальных эпизодах, которые выйдут в ноябре следующего года. По словам шоураннера «Доктора Кто» Рассела Т. Дэвиса, фанатов сериала ждет еще много сюрпризов:

«Если вы думали, что появление Дэвида Теннанта было приятной неожиданностью, то впереди вас ждет еще много подобных сюрпризов! Путь к Пятнадцатому Доктору будет полон тайн, ужасов, опасностей и веселья!»

После трех специальных серий роль путешественника во времени отойдет к Шути Гатве.

Фото: BBC One
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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