30 июня 2022
Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»
Сериал «Видеть» с Джесоном Момоа завершится третьим сезоном
Кэмерон Диаз возобновит актерскую карьеру, снявшись в фильме с Джейми Фоксом
Вышел первый тизер третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера
Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале HBO «Доверие»
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начнутся не ранее 2024 года
«Не только Хоумлендер»: 8 классных ролей Энтони Старра
Джулия Робертс и Джордж Клуни подтрунивают друг над другом в трейлере ромкома «Билет в рай»
Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут»
10 глупых мифов, в которые мы до сих пор верим, потому что увидели их в фильмах
29 июня 2022
Любовь как в сериалах: 8 самых обсуждаемых турецких парочек
Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский готовят сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой
«Звездные войны»: трилогия «Оби-Ван Кеноби» была отменена после кассового провала «Хана Соло»
Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» получил дату релиза
Боксерша Кали Рейс сыграет напарницу Джоди Фостер в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Актер Роман Попов делится списком любимых фильмов и сериалов: эксклюзивно для Киноафиши
Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл спасают тайских детей в трейлере триллера о выживании «13 жизней»
«Вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия»: 5 звезд, которые остались на стороне Эмбер Херд
Новые приключения и непристойные шутки: вышел трейлер третьего сезона «Харли Квинн»
Итан Хоук и Педро Паскаль снимутся в новом фильме Педро Альмодовара
10 актеров, которым прочили славу, но теперь о них никто не помнит
28 июня 2022
«Лукас, у нас проблемы»: какие ошибки в сериалах по «Звездным войнам» причиняют боль фанатам
Спорим, вы не замечали: 8 шуток в мультфильмах из детства, которые можно осознать только с возрастом
Сестры Сандерсон возвращаются: вышел первый трейлер «Фокуса-покуса 2»
Джейсон Шварцман получил роль в приквеле «Голодных игр»
Съемки четвертого сезона «Наследников» уже идут, появились первые сведения о сюжете
Девушка попадает на жуткую свадьбу в роскошном особняке в трейлере хоррора «Приглашение»
Рассел Кроу сыграет ведущую роль в мистическом триллере об экзорцизме
Кристиан Бэйл готов снова сыграть Бэтмена только под руководством Кристофера Нолана
Создатели «Последнего богатыря» намерены продолжать франшизу
Эмма Робертс пополнила актерский состав фильма Marvel «Мадам «Паутина»
27 июня 2022
Застрявшие в образе: 8 российских актеров, которые играют однотипные роли
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Давид Дастмалчян сыграет ведущего ток-шоу в хорроре «Поздним вечером с дьяволом»
Новый сериал «Бумажный дом: Корея»: превзошел ли он оригинал, как связан с BTS и стоит ли его смотреть?
Вышел трейлер шоу о путешествиях «Фантастические друзья» со звездами «Гарри Поттера»
Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история»
Жюльет Бинош возвращается к бывшему возлюбленному в трейлере триллера «С любовью и яростью»
Режиссер «Спенсер» Пабло Ларраин снимет вампирскую политическую сатиру
Свершилось: мировые сборы «Топ Гана: Мэверик» превысили $1 млрд
26 июня 2022
Телепрограмма на сегодня, 26 июня 2022 для всех каналов
25 июня 2022
Тест: насколько ты готов к новому фильму о Торе?
«И снова здравствуйте!»: 10 забытых ранее звезд, которые смогли вернуть себе былую славу
9 важных вопросов, которые остались у зрителей после просмотра нового сезона «Академии Амбрелла»
Телепрограмма на сегодня, 25 июня 2022 для всех каналов
24 июня 2022
Все песни из 3-го сезона «Академии Амбрелла»: апокалипсис под лучший саундтрек
Что читает самый романтичный маньяк: обсуждаем книжную полку Джо из сериала «Ты»
В официальном синопсисе «Фьюриосы» подтвердили возвращение Несмертного Джо
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»
Режиссер Дмитрий Давыдов снимает в Якутии англоязычный фильм «Граница»
Сериалы и фильмы канала ТНТ покажут в сети кинотеатров «Мираж Синема»
Спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу был идеей Кита Харингтона
Билл Скарсгард призывает на помощь в трейлере загадочного хоррора «Варвар»
Джина Родригес и Закари Ливай сыграют в перезапуске «Детей шпионов»
23 июня 2022
Тест: к какой супергеройской силе из Marvel ты предрасположен
Время спасать тонущие кинотеатры: в начале 2023 года в прокат выйдет обновленная версия «Титаника»
Штраф за пропаганду распущенности и сотни отказов на кастингах: 10 фактов о сериале «Постучись в мою дверь», которые вы не знали
Хавьер Бардем и его поющая рептилия: вышел трейлер фильма «Лайл, Лайл, крокодил»
Волшебный провал: 5 причин, почему «Фантастические твари» не повторили успех «Гарри Поттера»
Женщину преследует ухмыляющееся зло в трейлере фильма ужасов «Улыбка»
В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»
По всей России в рамках Фестиваля уличного кино состоятся показы фильмов фестиваля «Короче»
Вайнона Райдер разыскивает своего парня в трейлере хоррора «Исчезнувший в ночи»
Звезда «Эйфории» Хантер Шафер получила роль в приквеле «Голодных игр»
Брэд Питт утверждает, что его актерская карьера находится на заключительном этапе
22 июня 2022
7 самых токсичных романтических отношений в супергеройских фильмах
Себастиан Стэн сыграет с Ренате Реинсве в психологическом триллере «Непохожий человек»
Крис Хемсворт противостоит злодею Кристиану Бэйлу в новом трейлере «Тора: Любовь и гром»
В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша
Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»
Флоренс Пью сыграет в мини-сериале по роману «К востоку от рая»
Вышел новый трейлер заключительных серий четвертого сезона «Очень странных дел»
Леа Сейду договаривается о роли Марго Фенринг в «Дюне 2»
21 июня 2022
Не только Хогвартс: в какой известной школе волшебства ты бы мог учиться?
Вызывают восхищение: 8 стильных турецких актеров, с которых мужчинам стоит брать пример
Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится
В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку
Режиссер Баз Лурман подтвердил существование четырехчасовой версии «Элвиса»
Кевин Файги обещает, что следующая сага в рамках MCU станет ясна к концу Четвертой фазы
Преступник Уилл Поултер влюбляется в Наоми Аки в трейлере криминальной мелодрамы «Финальный аккорд»
Питер Капальди сыграет детектива в сериале «Досье преступника»
Сергей Гармаш знакомится с необычным ушастым созданием в первом тизере фильма «Чебурашка»
20 июня 2022
Аль Пачино хочет, чтобы в «Схватке 2» его персонажа сыграл Тимоти Шаламе
Николь Кидман сыграет в триллере «Холланд, Мичиган»
Рассел Кроу воспитывает будущего чемпиона по боксу в трейлере фильма «Боец: Король ринга»
«Базз Лайтер» слабо стартовал в прокате, «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом Тома Круза
Антонио Бандерас и Джейми Кинг отстреливаются от бандитов в трейлере боевика «Кодовое имя «Банши»
Сериал «Сквозь снег» завершится четвертым сезоном
Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
KION анонсировал цифровую премьеру фильма Сергея Бодрова – старшего «Дышите свободно»
Гай Ричи выступит режиссером игрового ремейка «Геркулеса»
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в трети всех кинотеатров России
19 июня 2022
10 турецких актеров, которые будто созданы для роли диснеевских принцев
Дверь в восточную сказку: 12 реальных мест из турецких сериалов, которые вы можете легко посетить
18 июня 2022
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Униженные и оскорбленные: 8 супергероев Marvel, которые в комиксах намного интереснее
17 июня 2022
Любви все возрасты покорны: 12 советских комедий, которые нравятся абсолютно всем поколениям
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
«Бэтмен» легально вышел в российский прокат
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу
Сериал о мире стендапа «Хитрости» продлен на третий сезон
Зак Эфрон снимется в байопике о семье рестлеров фон Эрих
Итан Хоук сыграет ведущую роль в мини-сериале «Белые»
По стремится спасти Китай и вернуть свой титул в трейлере мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»
Ничего не понятно, но очень интересно: вышел трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»
Том Харди показал титульную страницу сценария «Венома 3»
16 июня 2022
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро в первом тизере байопика «Блондинка»
Эксклюзивно для Киноафиши: Данила Якушев делится списком любимых фильмов и сериалов
Многообещающая певица проходит серьезные испытания в трейлере драмы «Бьюти»
В «Звездных войнах» Тайки Вайтити будут фигурировать исключительно новые персонажи
Гангстер Сильвестр Сталлоне выходит из тюрьмы в первом тизере сериала «Король Талсы»
Мелисса Маккарти, Эми Шумер и Хью Грант сыграют в режиссерском дебюте Джерри Сайнфелда
Пушистая легенда возвращается: вышел новый трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
Гарри Стайлс скрывает свою подлинную сексуальную ориентацию в трейлере мелодрамы «Мой полицейский»
Райан Гослинг впервые предстал в образе Кена из фильма «Барби»
Неузнаваемая злодейка Эмма Томпсон держит детей в страхе в трейлере мюзикла «Матильда»
15 июня 2022
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Драма о взрослении и аутизме: вышел трейлер фильма «Когда время стало громче»
В разработку запущен анимационный фильм «Бэтмен-ацтек: Схватка империй»
Сложный тест: насколько хорошо вы помните культовые советские фильмы?
Обманули фанатов ради пиара: 6 звездных пар, отношения которых были фейком
Билли Боб Торнтон сыграет с Кейли Куоко в триллере «Ролевая игра»
Появились первые кадры из мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»
«Кто-то пытается нас подставить»: вышел трейлер второго сезона сериала «Убийства в одном здании»
Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг сыграют в новой комедии от Netflix
Дакота Джонсон не может сойтись со своим возлюбленным в трейлере мелодрамы «Доводы рассудка»
14 июня 2022
Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Режиссер нескольких частей «Форсажа» снимет фильм по веб-комиксу «Ванпанчмен»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Леди Гага ведет переговоры о роли Харли Квинн в «Джокере 2»
Нил Патрик Харрис сыграет «величайшего врага Доктора Кто»
«Паддингтон 3» обзавелся официальным названием и режиссером
Школьница Лана Кондор становится призраком в трейлере мини-сериала «Бу, сучка»
Крис Хемсворт собирает «величайшую команду» в новом тизере «Тора: Любовь и гром»
Райан Джонсон объявил официальное название сиквела «Достать ножи»
13 июня 2022
Аки Каурисмяки готовит новый фильм под рабочим названием «Мертвые листья»
Киллиан Мерфи готов сыграть в полнометражном продолжении «Острых козырьков»
«Мир Юрского периода: Господство» солидно стартовал в прокате
Джейсон Бейтман и Виола Дэвис получили роли в фильме о компании Nike
Ким Кэтролл сыграет косметического магната в сериале «Гламур»
Сериал «Пацаны» продлен на четвертый сезон
Ума Турман и Генри Голдинг сыграют в «Бессмертной гвардии 2»
Netflix официально запустил в разработку второй сезон «Игры в кальмара»
12 июня 2022
5 классных русских героев в зарубежном кино
11 июня 2022
Нелепый и еще нелепее: 7 самых несуразных героев в киновселенной Marvel
10 июня 2022
Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет осужденную американскую разведчицу Реалити Уиннер
Кэти Холмс влюбляется в незваного соседа в трейлере ромкома «Одиноки вместе»
Студия Marvel готовит фильм о команде суперзлодеев «Громовержцы»
Вышли два трейлера мультфильма «Пес-самурай и город кошек»
«Теперь этого не остановить»: вышел тизер заключительных серий четвертого сезона «Очень странных дел»
Сальма Хайек и Демиан Бичир сыграют в новом режиссерском проекте Анджелины Джоли
9 июня 2022
Что смотрят кинозвезды: актер Павел Табаков рассказывает о любимых фильмах
«Мы хотим всего и сразу»: интервью с Павлом Табаковым
5 главных сюжетных дыр в новом сезоне «Очень странных дел»
Инопланетное облако атакует ранчо в финальном трейлере фантастического хоррора «Нет»
Вышел первый трейлер художественного мини-сериала о Майке Тайсоне
Кто подставил Криса Пратта: вышел трейлер многосерийного боевика «Список смертников»
Действие следующей части «Охотников за привидениями» вернется в Нью-Йорк
Тэрон Эджертон вынужден подружиться с сумасшедшим убийцей в трейлере сериала «Черная птица»
Судьба Земли решается на Луне: вышел трейлер фантастического сериала «Мунхэвен»
Энтони Хопкинс пополнил актерский состав фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна»
8 июня 2022
Сундук мертвеца и бутылка рома: 8 фильмов в духе «Пиратов Карибского моря»
Неуязвимый Дуэйн Джонсон отказывается быть покорным в трейлере супергеройского фильма «Черный Адам»
Скарлетт Йоханссон сыграет в драме «Преображение»
Джон Чо отправляется в прощальную поездку со своей дочерью в трейлере фильма «Не заставляй уйти»
Дарио Ардженто и Альфонсо Куарон одобряют: вышел трейлер готического хоррора «Она будет»
Официально: «Джокер» с Хоакином Фениксом получит сиквел
Джулии Гарнер предложили сыграть Мадонну в байопике студии Universal
Криминальный сериал «Полиция Токио» продлен на второй сезон
Девочка проникает на корабль охотников за чудищами в трейлере мультфильма «Морской монстр»
Появились новые отрывки из фильмов «Серый человек» и «Спайдерхед»
7 июня 2022
Сандра Буллок пытается помочь Брэду Питту избежать проблем в новом трейлере боевика «Быстрее пули»
Индейская девушка охотится на Хищника в трейлере фантастического боевика «Добыча»
Пять фильмов Станислава Говорухина впервые появятся онлайн
Безумный полет и обучение кунг-фу: вышел новый трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
10 исторических мелодрам для тех, кто скучает по «Великолепному веку»
Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли получили главные роли в пятом сезоне «Фарго»
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Король снов возвращается на свободу в трейлере сериала «Песочный человек»
Нив Кэмпбелл отказалась сниматься в «Крике 6»
Дженна Ортега впервые предстала в образе Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдэй»
6 июня 2022
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
«Без правил»: Киноафиша приглашает на показ криминального сериала с Лизой Боярской
Вышел первый тизер фильма «Майор Гром: Трудное детство»
Напугай меня: Киноафиша приглашает на показ психологического хоррора «Род мужской»
Кристоф Вальц сыграет легендарного голливудского режиссера Билли Уайлдера
Лето, солнце, сериалы: 10 любимых шоу, которые возвращаются с новыми сезонами
17 новых сериалов, о которых все будут говорить этим летом
Мария Машкова ищет себе мужчину в трейлере сериала «Женщина в состоянии развода»
Сценаристы «Дэдпула 3» уверяют, что герой останется верен себе
Новое революционное ограбление: вышел трейлер южнокорейского ремейка «Бумажного дома»
Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»
Сериал «Воспитанные волками» закрыт после второго сезона
Создатель «Клиники» обещает возобновить сериал
3 июня 2022
8 фильмов, классно совмещающих мультипликацию и реальность
Жизнь подражает искусству: вышел новый трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер
Появился первый тизер мультфильма «Они: Легенда о Боге грома» по мотивам японской мифологии
Тест: какой вы эгоист по жизни из «Пацанов»?
«Самая глупая научная фантастика»: вышел трейлер мультфильма «Бивис и Батт-Хед уделывают вселенную»
Око за око: 13 лучших фильмов про вендетту
Воинственная Джои Кинг колошматит рыцарей в трейлере фэнтезийного боевика «Принцесса»
Ума Турман сыграет президента США в экранизации романа «Красный, белый и королевский синий»
Стало известно, когда выйдет на стриминге «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
2 июня 2022
Не Голливудом единым: 8 российских фильмов, которые достойны вашего внимания этим летом
Орландо Блум получил роль в фильме студии A24 «Колдуны!»
Звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор появится в «Стражах Галактики 3»
Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд: голливудская история любви, превратившаяся в скандал мирового масштаба
Сериалы «Наш флаг означает смерть» и «Медленные лошади» продлены на новые сезоны
Джада Пинкетт Смит высказалась о пощечине на «Оскаре»: Уилл Смит и Крис Рок должны «помириться»
Подростки сталкиваются с чертовщиной в лечебнице для престарелых в трейлере хоррора «Американская бойня»
«Кака така любовь?»: 8 токсичных отношений в советских фильмах, которые мы раньше не замечали
Начались съемки спин-оффа «Безумного Макса» о Фьюриосе
Миша Коллинз расследует убийство Бэтмена в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
Кевин Харт становится напарником брутального Вуди Харрельсона в трейлере экшен-комедии «Человек из Торонто»
1 июня 2022
Сериал «Пингвины моей мамы» глазами кинокритика, психолога и педагога
Аня Тейлор-Джой и Николас Холт посещают зловещий ресторан в трейлере хоррора «Меню»
8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел»
«Не хочу жить в бешеном темпе»: интервью с режиссером и актером Алексеем Чадовым
В юную девушку влюбляются два брата в трейлере сериала «Этим летом я стала красивой»
Секс-работник Джон Бернтал попадает в беду в трейлере сериала «Американский жиголо»
Девушка восстает против властных родителей в трейлере драмы о взрослении «Мурина»
7 отличных фильмов, где главных героев играют дети
Что смотреть 1 июня: подборка увлекательных мультфильмов и фильмов ко Дню защиты детей
У Дэвида Кроненберга есть идея для фильма с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном
Рэйчел Зеглер получила роль Люси Грей Бэйрд в приквеле «Голодных игр»
Том Хэнкс загадывает желание в первом трейлере игрового ремейка «Пиноккио»
