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Киноафиша Новости Маккенна Грейс сыграет в драме «Спайдер и Джесси»

Маккенна Грейс сыграет в драме «Спайдер и Джесси»

4 октября 2022 14:03
Маккенна Грейс сыграет в драме «Спайдер и Джесси»

Номинантка на премию «Эмми» сыграет одну из двух сестер, которые пытаются скрыть труп своей матери.

Как сообщает Deadline, звезда «Охотников за привидениями: Наследники» Маккенна Грейс получила главную роль в драматическом фильме Дэна Кея «Спайдер и Джесси».

Также к актерскому составу картины присоединились Джесси Уильямс («Анатомия страсти»), Дэйкер Монтгомери («Очень странные дела»), Форрест Гудлак («Неправильное воспитание Кэмерон Пост»), Фернанда Андраде («Одержимая») и Малия Бейкер («Клуб нянь»).

Фильм будет посвящен двум взбалмошным сестрам Спайдер и Джесси. Однажды их мать-одиночка умирает от передозировки наркотиками. Девочки решают скрыть правду от соседей, потому что боятся, что их могут разлучить органы опеки. Однако начальник местной полиции, мамин наркодилер и ее бывший парень вскоре начинают подозревать неладное. Теперь героини должны решить, на что они готовы пойти, чтобы сохранить свою тайну.

По поводу своей новой роли Грейс сказала:

«Я так благодарна за участие в этом важном проекте о вреде зависимости. Я всегда знала, как широко распространено употребление наркотиков, но только погружаясь в работу над этим фильмом поняла, насколько это серьезная проблема. Это не просто кино, это что-то намного большее».

В прошлом году Грейс получила номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» за шоу «Рассказ служанки», что сделало ее самой молодой номинанткой в этом конкурсе. Она также снялась в популярном фильме «Охотники за привидениями: Наследники», мини-сериале «Друг семьи» и семейной драме «Одаренная».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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