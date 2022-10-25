В прокат выходит приключенческий фильм «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом

Уже послезавтра, 27 октября, в российский прокат выходит приключенческая семейная комедия «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом в главных ролях.

По сюжету, царь всея Руси Иван Грозный во время ссоры со своим сыном в пылу случайно чуть не убивает его. Из-за ранения жизнь царевича весит на волоске. Единственный способ исправить ситуацию — путешествие в прошлое. Грозный планирует вернуть время вспять с помощью волшебного гримуара из своей легендарной библиотеки, но что-то идет не так. Из-за этого правитель перемещается в наше время, где знакомится с самой обыкновенной семьей Осиповых во главе с неудачливым археологом Никитой. Царь видит в Никите родственную душу. Как и Иван, Никита далеко не самый лучший отец, из-за чего его дети Рома и Поля давно потеряли с ним контакт. На этой почве Грозный и Никита объединяются. Вместе со своими детьми Никита решает помочь царю найти гримуар и спасти умирающего царевича, но для этого персонажам придется пережить головокружительные приключения.

Образ Грозного воплотил Евгений Гришковец, а Никиту сыграл Кирилл Кяро. Роли супруги и детей Никиты исполнили Ирина Воронова, Ульяна Пилипенко и Эрик Панич. В остальной актерский состав вошли Игнат Акрачков, Анастасия Тодореску, Елена Сафонова, Михаил Орлов, Светлана Авдина и Игорь Верник. Сняли фильм Карен Оганесян («Игра на выживание») и дебютировавший в режиссуре оператор «Аванпоста» Юрий Коробейников. Сценарий написали авторы мистического детектива «Девятая» Кирилл Журенков и Надежда Воробьева.