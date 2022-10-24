Экшен и напряжение: появился новый тизер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»

Маркетинговый отдел студии Marvel продолжает привлекать зрительское внимание к сиквелу «Черной Пантеры». Недавно в сети появился новый проморолик, в котором показали еще больше экшена, боевые сцены с преемницей короля Т’Чаллы, свежие кадры с Нэмором и бронированную Рири Уильямс, она же Железное сердце. В представленном тизере можно более детально рассмотреть костюм героини Летишии Райт.

Действие второй части развернется спустя примерно год после смерти Черной Пантеры (Чедвик Боузман). Потеря защитника ставит народ Ваканды в крайне уязвимое положение, чем, разумеется, пользуются недоброжелатели. В самый неподходящий момент о своем недовольстве решениями Ваканды заявляет правитель скрытого подводного королевства Нэмор (Теноч Уэрта). Из-за этого между двумя государствами начинается конфликт, но морской царь в этой истории выступает скорее как антигерой, а личность истинного злодея пока не раскрывается.

В кинокомиксе режиссера Райана Куглера также снялись Лупита Нионго, Мартин Фриман, Доминик Торн, Анджела Бассетт, Уинстон Дьюк, Данай Гурира, Михаэла Коэл, Флоренс Касумба, Исаак Де Банколеи и Мария Мерседес Корой.

Релиз «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» намечен на 11 ноября.