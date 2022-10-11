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Киноафиша Новости Disney готовит научно-фантастическую экранизацию «Тысячи и одной ночи»

Disney готовит научно-фантастическую экранизацию «Тысячи и одной ночи»

11 октября 2022 14:51
Disney готовит научно-фантастическую экранизацию «Тысячи и одной ночи»

Сценарий напишет автор «Принцессы Монако».

Согласно данным издания Deadline, компания Disney разрабатывает новую экранизацию классической персидской книги сказок «Тысяча и одна ночь».

По данным журналистов, в отличие от средневекового оригинала, действие новой версии развернется в научно-фантастическом антураже. Написанием сценария для фильмя занимается Араш Амель, автор «Экспата» с Аароном Экхартом, «Принцессы Монако» с Николь Кидман и «Титана» с Сэмом Уортингтоном. Отмечается, что проект будет именно игровым фильмом с живыми актерами, а не мультфильмом, и не будет связан с какими-либо другими франшизам компании.

Другие подробности о будущей картине пока не разглашаются. Также неизвестно, будет ли этот проект крупным кинотеатральным релизом или эксклюзивом для Disney+.

Эта экранизация станет уже не первой попыткой Disney адаптировать «Тысячу и одну ночь» для экранов. В 1992 году компания выпустила мультфильм «Аладдин», сюжет которого основан на одной из множества историй, представленных в оригинальной книге. В 2019 году студия также представила ремейк анимационного фильма с Меной Массудом, Наоми Скотт и Уиллом Смитом в главных ролях.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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