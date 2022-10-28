Масштабный фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» будет длиться более трех часов

В свежем материале Variety подтвердили точную продолжительность масштабной ретро-драмы Дэмьена Шазелла «Вавилон». Официальный хронометраж нового фильма от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» составляет внушительные 188 минут (3 часа 8 минут).

Несмотря на тот факт, что ленту еще не показали заокеанской прессе, боссы Paramount Pictures уверены в проекте, поэтому студия уже выдвинула картину на «Оскар». На номинации в ведущих актерских категориях продвигают Диего Калву Эрнандеса и Марго Робби. В категории «Лучшая мужская роль второго плана» продвигают Брэда Питта, Тоби Магуайра и Джована Адепо, а в аналогичной женской номинации — Джин Смарт и Ли Цзюнь Ли. Данный список еще не окончательный и будет подлежать корректировкам, поэтому кандидатов на потенциальные номинации на «Оскар» в итоге может быть и больше.

«Вавилон» представляет собой масштабное полотно о непомерных амбициях, гламуре, разврате и падениях, разворачивающуюся в знаковый период перехода кинематографа к звуку. Главный герой повествования — молодой мексиканец Мэнни Торрес (Калва). Именно с его точки зрения будет показано происходящее. Во время своего пребывания в Голливуде он успеет познакомиться с множеством колоритных личностей, но больше всего на него окажут влияние известный актер-алкоголик Джек Конрад (Питт) и старлетка с пагубными пристрастиями Нелли ЛаРой (Робби). Вместе с ними Торрес станет свидетелем ряда исторических событий и в полной мере ощутит на себе порочную энергию империи грез.

«Вавилон» стартует в кинотеатрах США 23 декабря.